Dopo il caso Blake Lively Il New York Times chiede 150'000 dollari di spese legali Justin Baldoni

Covermedia

3.10.2025 - 09:30

Justin Baldoni
Justin Baldoni

Dopo il caso Blake Lively, arriva un nuovo capitolo legale per Justin Baldoni: il «New York Times» chiede oltre 140'000 euro di spese legali al regista di «It Ends With Us – Siamo noi a dire basta».

Covermedia

03.10.2025, 09:30

03.10.2025, 09:35

Quando sembrava che la battaglia giudiziaria si fosse conclusa, il sipario legale su Justin Baldoni si riapre.

Dopo che la sua causa multimilionaria contro il «New York Times» è stata respinta lo scorso giugno da un giudice federale, il quotidiano americano ha deciso di passare al contrattacco.

Ora chiede al regista e alla sua casa di produzione, Wayfarer Productions, il rimborso di oltre 150'000 dollari (circa 142'000 euro) in spese legali, insieme a danni compensativi e punitivi.

La contesa nasce da un'inchiesta pubblicata a dicembre 2024 dal titolo «Possiamo seppellire chiunque: dentro una macchina del fango hollywoodiana», in cui il giornale riportava le accuse di Blake Lively contro Baldoni.

L'attrice avrebbe dichiarato di essere stata vittima di molestie sessuali durante le riprese di «It Ends With Us – Siamo noi a dire basta», il dramma romantico che ha conquistato il box office nell'estate del 2024.

Baldoni aveva risposto con una causa da 400 milioni di dollari (circa 380 milioni di euro), sostenendo che il quotidiano avesse intenzionalmente danneggiato la sua reputazione. Ma la giustizia federale ha dato torto al regista.

Gli avvocati del «Times» sono stati netti: «L'opinione della Corte distrettuale chiarisce che Wayfarer e i suoi affiliati hanno avviato e proseguito la causa contro il «Times» senza alcuna sostanziale base di fatto e di diritto».

