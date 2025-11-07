Maya Hawke

L'attrice, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, racconta l'ultimo giorno di riprese di «Stranger Things 5»: un addio commovente a un'avventura che le ha cambiato la vita e il modo di recitare.

Covermedia Covermedia

Maya Hawke ha vissuto uno degli addii più intensi della sua carriera. L'attrice 27enne, che interpreta Robin Buckley nella serie cult di Netflix «Stranger Things» dal 2019, ha confessato di aver «pianto tutto il giorno, dall'inizio alla fine» durante l'ultimo ciak della quinta e ultima stagione, girato a dicembre 2024.

Ospite del podcast di Amy Poehler «Good Hang», l'attrice ha raccontato un'ondata di emozioni difficile da contenere: «È stato un momento travolgente, ho pianto per ore, a ondate. Amo ogni persona coinvolta in quella serie, mi ha plasmata profondamente. È stato un viaggio lungo e complicato che non dimenticherò mai».

La figlia d'arte di Ethan Hawke e Uma Thurman ha poi rivelato un retroscena toccante: i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie, hanno riservato per l'ultimo giorno alcune scene particolarmente significative, pensate per creare un «tessuto connettivo» tra i personaggi e gli attori stessi.

«Quelle scene ci hanno uniti ancora di più. Credo di aver imparato qualcosa di nuovo sulla recitazione quel giorno: essere presenti nelle proprie emozioni, lasciando che si intreccino con quelle del personaggio. Da quel momento il mio modo di recitare è cambiato».

Stagione finale di «Stranger Things» distribuita in 3 parti

Hawke tornerà sullo schermo insieme a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour e Winona Ryder in quella che promette di essere una chiusura epocale per una delle serie più amate di sempre.

La stagione finale di «Stranger Things» sarà distribuita in tre parti: i primi quattro episodi debutteranno su Netflix il 26 novembre, i successivi tre il 25 dicembre, e il gran finale arriverà il 31 dicembre, per salutare il 2025 con un ultimo, indimenticabile viaggio a Hawkins.