  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco perché Maya Hawke in lacrime sul set di Stranger Things: «Ho pianto tutto il giorno»

Covermedia

7.11.2025 - 09:40

Maya Hawke
Maya Hawke

L'attrice, figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, racconta l'ultimo giorno di riprese di «Stranger Things 5»: un addio commovente a un'avventura che le ha cambiato la vita e il modo di recitare.

Covermedia

07.11.2025, 09:40

07.11.2025, 10:00

Maya Hawke ha vissuto uno degli addii più intensi della sua carriera. L'attrice 27enne, che interpreta Robin Buckley nella serie cult di Netflix «Stranger Things» dal 2019, ha confessato di aver «pianto tutto il giorno, dall'inizio alla fine» durante l'ultimo ciak della quinta e ultima stagione, girato a dicembre 2024.

Ospite del podcast di Amy Poehler «Good Hang», l'attrice ha raccontato un'ondata di emozioni difficile da contenere: «È stato un momento travolgente, ho pianto per ore, a ondate. Amo ogni persona coinvolta in quella serie, mi ha plasmata profondamente. È stato un viaggio lungo e complicato che non dimenticherò mai».

La figlia d'arte di Ethan Hawke e Uma Thurman ha poi rivelato un retroscena toccante: i fratelli Matt e Ross Duffer, creatori della serie, hanno riservato per l'ultimo giorno alcune scene particolarmente significative, pensate per creare un «tessuto connettivo» tra i personaggi e gli attori stessi.

«Quelle scene ci hanno uniti ancora di più. Credo di aver imparato qualcosa di nuovo sulla recitazione quel giorno: essere presenti nelle proprie emozioni, lasciando che si intreccino con quelle del personaggio. Da quel momento il mio modo di recitare è cambiato».

Stagione finale di «Stranger Things» distribuita in 3 parti

Hawke tornerà sullo schermo insieme a Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour e Winona Ryder in quella che promette di essere una chiusura epocale per una delle serie più amate di sempre.

La stagione finale di «Stranger Things» sarà distribuita in tre parti: i primi quattro episodi debutteranno su Netflix il 26 novembre, i successivi tre il 25 dicembre, e il gran finale arriverà il 31 dicembre, per salutare il 2025 con un ultimo, indimenticabile viaggio a Hawkins.

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Diego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»
Panico nello Studio Ovale! Un uomo collassa accanto a Trump
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Disastro elettorale per Trump, aria di tempesta alla Casa Bianca?

Le ultime su «Stranger Things»

«No comment» di Netflix. Bufera su «Stranger Things»: Millie Bobby Brown accusa David Harbour di molestie e bullismo

«No comment» di NetflixBufera su «Stranger Things»: Millie Bobby Brown accusa David Harbour di molestie e bullismo

«Eddie Munson è morto». Gli autori confermano: Joseph Quinn non tornerà nel cast di «Stranger Things»

«Eddie Munson è morto»Gli autori confermano: Joseph Quinn non tornerà nel cast di «Stranger Things»

USA. Florida: un 12enne impara la rianimazione dalla serie Netflix «Stranger Things» e salva un uomo

USAFlorida: un 12enne impara la rianimazione dalla serie Netflix «Stranger Things» e salva un uomo

Altre notizie

Al via le riprese. «Il rumore delle cose nuove»: Paolo Genovese torna in scena

Al via le riprese«Il rumore delle cose nuove»: Paolo Genovese torna in scena

Intervista. Russell Crowe perde 25 chili: «Vi confesso come ho fatto»

IntervistaRussell Crowe perde 25 chili: «Vi confesso come ho fatto»

Lo rivela nel nuovo libro. Diego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»

Lo rivela nel nuovo libroDiego Dalla Palma: «Morirò prima degli 80 anni, il medico ha già pronta la mia dose»