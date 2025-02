Luigi Calagna

Dopo una lunga attesa, il duo più amato dai bambini fissa il giorno delle nozze: settembre 2025 sarà il mese del grande evento.

Covermedia Covermedia

Dopo anni di fidanzamento e una proposta da favola, i «Me Contro Te» hanno finalmente annunciato la data del loro matrimonio. Luigi Calagna e Sofia Scalia, coppia amatissima dai più giovani, hanno scelto settembre 2025 per coronare il loro sogno d'amore.

L'annuncio è arrivato con un video emozionante pubblicato sui social, in cui la coppia, tra coriandoli dorati e sorrisi radiosi, ha svelato il momento tanto atteso.

Sofì indossava un abito bianco con velo, mentre Luì optava per un completo dallo stile casual chic.

I due, che hanno costruito un impero mediatico tra YouTube, cinema e TV, hanno sempre condiviso con i fan i momenti più importanti della loro vita, e il matrimonio non fa eccezione. Il popolo del web è già in fermento, con l'hashtag #MeControTeWedding che ha scalato le tendenze in poche ore.

Sebbene i dettagli sulla cerimonia siano ancora segreti, c'è da scommettere che sarà un evento spettacolare, in pieno stile «Me Contro Te».