Il castello di Windsor in una foto d'archivio Keystone

Due ladri mascherati hanno fatto un'irruzione notturna il mese scorso nell'ampia tenuta del castello di Windsor e rubato due veicoli per uso agricolo senza essere scoperti dalla polizia. Lo riporta in prima pagina il Sun.

SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Dei ladri mascherati hanno fatto un'irruzione notturna il mese scorso nell'ampia tenuta del castello di Windsor.

I due hanno rubato due veicoli per uso agricolo senza essere scoperti dalla polizia.

Durante il furto re Carlo e la regina Camilla si trovavano altrove, mentre il principe William e la principessa Kate coi tre figli dormivano nella loro residenza, l'Adelaide Cottage.

I ladri hanno usato un camion rubato per sfondare uno degli accessi della tenuta, quello di Shaw Farm, a quell'ora non presidiato dalla polizia. Mostra di più

Secondo il tabloid, re Carlo e la regina Camilla si trovavano altrove, mentre il principe William e la principessa Kate coi tre figli dormivano nella loro residenza, l'Adelaide Cottage, durante il furto.

Stando al tabloid, i ladri hanno usato un camion rubato per sfondare uno degli accessi della tenuta, quello di Shaw Farm, a quell'ora non presidiato dalla polizia, e sono poi scappati a bordo di un pick-up e di un quad depositati in un fabbricato vicino.

L'edificio si trova a cinque minuti di distanza dal cottage dei principi di Galles che usano di solito proprio quell'accesso della proprietà reale per entrare e uscire. La polizia della Thames Valley è a conoscenza del fatto e ha avviato un'indagine.

La notizia del furto, destinata a scatenare polemiche sui livelli di sicurezza per proteggere la famiglia reale, arriva dopo un'altra rivelata sempre dal tabloid britannico secondo cui la polizia armata addetta alla sicurezza di Windsor è stata rimossa dai due principali ingressi pubblici del castello mentre gli agenti continuano a pattugliare i vasti terreni per evitare intrusioni.

SDA