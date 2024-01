Timidi segni di schiarita nella famiglia reale britannica. Keystone

Complici i problemi di salute, riparte il dialogo all'interno della famiglia reale inglese. Secondo fonti citate dal Mirror, Harry e Meghan hanno chiamato il re e la principessa del Galles per augurare loro pronta guarigione.

Il gesto di distensione sarebbe arrivato mentre Carlo si sta preparando all'operazione alla prostata, prevista in questi giorni, e mentre Kate sta trascorrendo il suo quinto giorno in ospedale dopo l'importante intervento chirurgico addominale.

La mossa, che la stampa britannica considera un ramoscello d'ulivo, arriva quasi due mesi dopo che il re, 75 anni, e la principessa del Galles, 42 anni, sono stati pubblicamente messi al centro di una presunta lite razziale sul colore della pelle del figlio maggiore del duca e della duchessa di Sussex, Archie, che ha ormai quattro anni.

Secondo la fonte citata dal Mirror, Carlo e Kate «hanno ricevuto il sostegno dal principe Harry e Meghan per quanto riguarda la loro salute. Il duca e la duchessa hanno contattato entrambe le parti in modo autonomo per esprimere la loro preoccupazione e i loro migliori auguri».

L'annuncio arriva, appunto, dopo mesi di rumors circa un rapporto molto teso tra i Sussex e il resto della famiglia reale. Questa settimana, è stato rivelato che il Re ha preso provvedimenti per impedire a Harry di fungere da suo sostituto se si ammala o è all'estero.

