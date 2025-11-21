  1. Clienti privati
Rilancio su Canale 5 Mediaset riporta a casa il programma «Ok, il prezzo è giusto!»

Covermedia

21.11.2025 - 13:00

Iva Zanicchi
Iva Zanicchi

Il quiz storico lascia la Rai e prepara il rilancio su Canale 5.

Covermedia

21.11.2025, 13:00

21.11.2025, 14:12

Mediaset rimette le mani su «Ok, il prezzo è giusto!», segnando un ritorno che riapre uno dei capitoli più longevi della tv italiana.

L'acquisizione del format, gestito in Italia da Fremantle, chiude definitivamente l'ipotesi di un lancio Rai – dove il titolo era stato a lungo associato alla possibile conduzione di Flavio Insinna – e inaugura una nuova stagione sotto il Biscione.

Le trattative, inizialmente orientate verso il servizio pubblico, sono naufragate nelle ultime settimane, lasciando spazio all'accelerazione di Mediaset, che ha colto l'occasione per riportare «a casa» un marchio che tra il 1983 e il 2001 fu una colonna portante dei suoi palinsesti.

La manovra, confermata da più fonti del settore, rappresenta un tassello strategico per il rafforzamento del daytime e dell’access prime time di Canale 5, sempre alla ricerca di titoli capaci di coniugare nostalgia, riconoscibilità e pubblico trasversale.

Zanicchi: «Senza di me sarà un flop tremendo»

La curiosità attorno al nuovo corso del programma è alimentata anche dalle parole della sua conduttrice simbolo, Iva Zanicchi, che ha commentato con ironia e fermezza: «Senza di me sarà un flop tremendo».

Una dichiarazione che testimonia quanto il brand resti legato alla memoria collettiva e quanto l'operazione sia carica di aspettative.

Secondo le anticipazioni, il progetto di rilancio prevede un restyling completo: nuovo studio, nuova grafica e una scelta di conduzione che possa incarnare la tradizione del format senza rinunciare a un’impronta contemporanea.

La collocazione in palinsesto resta in fase di definizione, ma si guarda a uno slot strategico su Canale 5, con una possibile partenza entro la stagione 2026.

