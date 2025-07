Meg Matthews

Una serie di foto nostalgiche aveva riacceso le speranze dei fan, ma Meg Matthews mette a tacere le voci: tra lei e l'ex chitarrista degli Oasis, c'è solo amicizia. La reunion in vista? Solo musicale.

Meg Matthews ha smentito le voci su una possibile riconciliazione con Noel Gallagher.

La giornalista ed ex imprenditrice ha risposto ai recenti rumors, alimentati da alcune foto d'archivio pubblicate su Instagram, che la ritraevano affettuosa con la star degli Oasis.

Le immagini, condivise proprio in vista del tour reunion della band, avevano scatenato speculazioni sulla riunione sentimentale della coppia, a 24 anni dal divorzio.

Ma la risposta non si è fatta attendere. A un fan che commentava: «Felice di vedervi di nuovo insieme. Siete una coppia meravigliosa. Un amore così non muore mai», Meg ha risposto semplicemente: «Non siamo tornati insieme».

In altri commenti, ha chiarito che tra lei e Noel c'è oggi un rapporto sereno e amichevole, rivelando che parteciperà ad alcune date del tour, senza però lasciare spazio a ulteriori interpretazioni.

Sposati in gran segreto a Las Vegas nel giugno 1997

Meg e Noel si erano sposati con una cerimonia segreta a Las Vegas nel giugno 1997, separandosi nel 2001, solo otto mesi dopo la nascita della loro figlia Anaïs.

In seguito, Noel ha sposato Sara MacDonald nel 2011, con la quale ha avuto due figli, Donovan e Sonny. La coppia si è separata nel 2023 dopo dodici anni di matrimonio.

Noel e suo fratello Liam Gallagher sono attualmente impegnati nei preparativi per la tanto attesa reunion degli Oasis, che prenderà il via venerdì 4 luglio dal Principality Stadium di Cardiff, in Galles.

Una reunion che, per il momento, resta esclusivamente musicale.