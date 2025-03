Megan Fox

Fiocco rosa per l'attrice e il rapper, che pochi mesi fa hanno definitivamente chiuso la loro relazione.

Covermedia Covermedia

Megan Fox e Machine Gun Kelly sono diventati genitori di una bambina.

È il primo figlio insieme per la star di «Transformers» e l'ex fidanzato rapper, Colson Baker all'anagrafe. La piccola è nata il 27 marzo.

Kelly ha condiviso la lieta notizia su Instagram: «Finalmente è arrivata!», ha scritto. «Il nostro piccolo seme celestiale».

Megan e Kelly si erano fidanzati ufficialmente quasi due anni fa, ma a dicembre la coppia si è separata, ad appena un mese dall'annuncio della dolce attesa dell'attrice, che aveva raccontato ai fan di avere avuto anche un aborto.

«Nulla è veramente perduto», ha scritto Fox in un post dell'11 novembre, seguito dall'emoji di un cuore e di un bebè. «Bentornata».

Nella foto, Fox, madre di tre figli con l'ex marito Brian Austin Green, appariva completamente ricoperta da un liquido nero.

Megan e Kelly, che sono stati insieme a fasi alterne per quattro anni prima della definitiva rottura, daranno priorità al benessere della bambina, nonostante una faida in corso tra Kelly e Green, scaturita con accuse reciproche via social.