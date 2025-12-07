La duchessa di Sussex Meghan Markle (foto d'archivio). IMAGO/DPPA

La famiglia di Thomas Markle smentisce un comunicato in cui Meghan aveva dichiarato di essersi messa in contatto col padre, reduce da una delicata operazione.

Covermedia Covermedia

Samantha Markle attacca su X la sorella Meghan.

La donna ha infatti smentito la notizia secondo cui la duchessa di Sussex si sarebbe messa in contatto con il padre Thomas Markle, a seguito dell'intervento in cui all'uomo è stata amputata una gamba. «Houston, qui non ci sono contatti», ha chiarito Samantha. «Finitela con queste str*** da PR».

Meghan aveva dichiarato attraverso un suo portavoce di aver contattato il padre dopo la delicata operazione chirurgica. «Posso confermare che si è messa in contatto con il padre», ha dichiarato un rappresentante dell'ex attrice in un comunicato.

Domenica, il «Daily Mail» ha invece riportato le affermazioni di Thomas secondo cui non avrebbe avuto notizie di Meghan né dei suoi rappresentanti dopo l'operazione.

Nessun rapporto dalle nozze con Harry

Thomas si è sottoposto a un'operazione durata tre ore in un ospedale filippino, in cui è stato trasportato d'urgenza mentre si trovava nella sua casa sull'isola di Cebu. La gamba pare fosse diventata nera a causa di un coagulo di sangue.

I rapporti tra Meghan e Thomas – che è stato sposato con la madre della Duchessa, Doria Ragland dal 1979 al 1987 –, sono precipitati dopo le nozze con il Principe Harry nel 2018.

L'uomo è stato accusato di aver orchestrato delle foto con i paparazzi poco prima delle nozze reali. Ad accompagnare Meghan all'altare è stato Re Carlo. Thomas giustificò la propria assenza per motivi di salute.