Meghan brilla a Los Angeles con un amico mentre Harry smentisce le voci di divorzio

Meghan Markle tutta sorrisi. Keystone

Meghan Markle ha partecipato a un evento di gala a Los Angeles con l'amico Tyler Perry, mentre il principe Harry era a New York per un'intervista, in cui ha affrontato con ironia le (costanti) voci di divorzio tra la coppia reale.

Nicolò Forni ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle ha partecipato a un gala a Los Angeles con l'amico Tyler Perry, mentre Harry era a New York per il DealBook summit.

Durante l'evento sulla costa est, il duca di Sussex ha ironizzato sulle voci di divorzio, ribadendo il suo impegno verso la famiglia e Archewell.

I due fratelli, Harry e William, continuano a mantenere le distanze, con il figlio minore di re Carlo che trascorrerà il Natale a Montecito. Mostra di più

Meghan Markle e il principe Harry erano ancora una volta in città diverse per eventi separati. Come riportato da diversi media, tra i quali «Oggi», mentre la duchessa ha sfilato sul red carpet a Los Angeles, il principe era impegnato a New York.

Meghan, accompagnata dall'amico di lunga data Tyler Perry, ha partecipato a una serata di gala al Beverly Wilshire Hotel, dove il suo accompagnatore è stato premiato per la sua carriera. La duchessa ha catturato l'attenzione con un abito nero Oscar de la Renta e un look elegante e minimalista.

Perry, noto regista e attore, è un amico stretto della coppia e padrino della principessa Lilibet. Nel 2020 aveva offerto ospitalità ai Sussex nella sua villa in Canada, aiutandoli durante la loro transizione dalla vita reale.

La presenza del 55enne al fianco di Meghan ha suscitato interesse, mentre Harry si trovava dall'altra parte del Paese.

Meghan Markle e Tyler Perry. Keystone

A New York il londinese ha partecipato al DealBook Summit del «New York Times», dove ha affrontato, ancora una volta, le voci di divorzio con il giornalista Andrew Ross Sorkin.

Con un tocco di ironia, Harry ha scherzato sulle numerose storie di traslochi e divorzi che lo riguardano, sottolineando la sua indifferenza verso tali speculazioni.

Ha ribadito il suo impegno verso la famiglia e la Archewell Foundation, esprimendo soddisfazione per l'attuale vita negli Stati Uniti. Nonostante le distanze fisiche e le voci di separazione, il duca di Sussex ha dichiarato di voler essere il miglior padre e marito possibile.

Ha anche accennato alla sua lontananza dalla famiglia reale, non vedendo il padre, re Carlo, da quasi un anno e il fratello William dal funerale della nonna, la regina Elisabetta II.

I due fratelli hanno inviato messaggi separati ai vincitori dei Diana Awards, segnando un'ulteriore distanza tra loro. E la famiglia di Harry trascorrerà il Natale a Montecito, senza piani di viaggio verso il Regno Unito.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.