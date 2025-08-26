Meghan Markle ha pubblicato su Instagram un video di Harry che si diverte al Kelly Slater’s Surf Ranch. Le critiche non hanno tardato ad arrivare: a irritare gli utenti dei social media la scelta del principe di surfare in una piscina artificiale, scelta che solleva dubbi sul suo impegno ecologico.

Il principe Harry e Meghan Markle continuano a essere al centro dell'attenzione, qualunque cosa facciano, come scrive «Vanity Fair Italia». Di recente una giornata di svago al Surf Ranch del surfista Kelly Slater ha attirato critiche, nonostante l'intento fosse solo quello di divertirsi.

Il Surf Ranch, noto per la sua piscina artificiale progettata per ricreare l'onda perfetta, ha visto Harry cimentarsi nella disciplina, mentre la moglie ha condiviso il momento su Instagram.

Con un tocco di ironia, l'ex attrice ha accompagnato il video con la didascalia: «Interrompiamo la vostra programmazione per portarvi questo importante messaggio», aggiungendo un'emoticon di una volpe e la canzone «Whatta Man» di Salt-N-Pepa con le En Vogue.

Non molto ecologico

Sebbene il post abbia ricevuto molti mi piace e commenti, nel frattempo bloccati, non sono mancate le critiche. Alcuni utenti hanno messo in dubbio l'impegno ambientale del figlio minore di re Carlo III, criticando la scelta di surfare in una piscina che consuma energia.

D'altra parte, il Surf Ranch è stato costruito con criteri sostenibili, utilizzando energia solare e materiali riciclati, e si impegna a ridurre l'uso di plastica monouso, come riportato da GQ.

Nonostante la polemica, il duca di Sussex sembra aver trascorso una giornata piacevole dedicandosi a una delle sue passioni più recenti. Il suo interesse per il surf è nato nel 2020, dopo il trasferimento in California, quando Meghan gli ha regalato un corso per principianti.

Da allora, l'amore per il surf è cresciuto, tanto che recentemente i Sussex sono stati avvistati a Santa Claus Beach, osservando il figlio Archie mentre imparava a surfare.

