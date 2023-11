Per la sua partecipazione al gala «Power of Women», organizzato dalla rivista «Variety» a Los Angeles, la duchessa Meghan ha indossato un abito off-the-shoulder e semplici gioielli dorati. KEYSTONE

Durante la sua apparizione la scorsa settimana a Hollywood, Meghan è stata accompagnata da due donne influenti dell'industria cinematografica. La domanda che sorge è ovvia: la duchessa festeggerà presto un suo ritorno come attrice?

La duchessa Meghan è «semplicemente entusiasta» di poter lavorare di nuovo nell’industria cinematografica. Lo ha detto lei stessa in un'intervista sul red carpet del gala «Power of Women» della rivista «Variety».

«Questo settore è davvero speciale. E vedi quante donne usano la loro posizione per fare del bene», ha detto la moglie del principe Harry.

Per l'occasione, la 42enne ha indossato un abito con una spalla scoperta abbinato a uno chignon e semplici gioielli d'oro.

Meghan: «Le serie tv belle durano per sempre»

La duchessa Meghan si è detta felice che la serie «Suits», che parla di avvocati, nella quale ha recitato, stia vivendo una rinascita sul servizio di streaming Netflix. «Le serie TV buone durano per sempre», ha commentato.

Harry e Meghan, il cui documentario in sei parti sulla loro rottura con la famiglia reale britannica è diventato un successo in streaming, lavorano anche per Netflix con la loro società di produzione Archewell Productions.

La duchessa ha parlato anche dei suoi attuali progetti cinematografici nei quali, per quel che si sa, la 42enne non è davanti alla telecamera: «Harry ed io abbiamo così tante cose interessanti in lista. Non vedo l'ora di annunciarlo, ma sono davvero orgogliosa di quello che stiamo facendo. Anche mio marito lo adora, il che è davvero divertente».

I rapporti con la famiglia reale rimangono tesi

Alla sua apparizione di gala a Hollywood, Meghan era accompagnata da due donne influenti dell'industria cinematografica.

La duchessa è stata fotografata insieme a Pearlena Igbokwe, capo dell'Universal Studio Group, e Janet Yang, produttrice cinematografica e presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Ora i fan di Meghan si chiedono: sta quindi per fare il suo ritorno come attrice? Questa domanda non ha però trovato una risposta nella breve intervista sul red carpet.

Ricordiamo che il principe Harry e la duchessa Meghan si sono allontanati dalla cerchia ristretta della famiglia reale britannica quattro anni fa.

La coppia ora vive a Montecito, in California, insieme ai loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilibet. Il rapporto con la famiglia reale è ancora considerato teso.