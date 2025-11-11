Meghan e Harry, Lizzo & co. per Serena Williams e le famiglie di Los Angeles

Meghan e Harry presenti al Baby2Baby Gala (immagine d'archcivio). IMAGO/Cover-Images

Al «Baby2Baby Gala» di Los Angeles, la comunità si stringe dopo gli incendi: raccolti oltre 18 milioni di dollari e Giving Tree Award a Serena Williams, celebrata da star e familiari.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Baby2Baby ha già distribuito oltre 30 milioni di forniture d'emergenza a famiglie colpite, inclusi cibo, latte artificiale e pannolini.

Serena Williams è stata omaggiata come modello di madre, imprenditrice e attivista; tra i tributi, quelli di Venus, Nadal, Alicia Keys e Kerry Washington.

Tra gli ospiti Meghan e Harry, Lizzo (che si esibisce con Ludacris), Jessica Alba e altre celeb: la serata rimarca l’urgenza di sostenere chi ha perso casa e beni essenziali. Mostra di più

Il «Baby2Baby Gala» di quest'anno ha assunto un'importanza particolare, poiché la comunità di Los Angeles sta ancora cercando di riprendersi dagli incendi devastanti di inizio anno. Questi eventi hanno lasciato molte famiglie senza casa e senza beni essenziali.

L'organizzazione, che ogni anno aiuta oltre un milione di bambini, ha distribuito più di 30 milioni di forniture di emergenza, tra cui cibo, latte artificiale e pannolini, alle famiglie colpite.

Il gala annuale raccoglie fondi per sostenere queste iniziative e premia una donna con il «Giving Tree Award» per il suo impegno verso la salute materna e il supporto alle famiglie. Tra le premiate precedenti figurano personalità come Charlize Theron e Kim Kardashian.

Un omaggio speciale

Durante la serata, Norah Weinstein e Kelly Sawyer Patricof, co-CEO di Baby2Baby, hanno reso omaggio a Serena Williams, la superstar del tennis. Kerry Washington, premiata in passato, ha elogiato Williams come madre e modello, sottolineando il suo uso della piattaforma per influenzare positivamente gli altri.

Alicia Keys ha presentato l'ex tennista, descrivendola come una donna dalle molteplici qualità: imprenditrice, madre straordinaria e amica cara. Amici e parenti, tra cui Venus Williams e Rafael Nadal, hanno condiviso messaggi di congratulazioni e aneddoti sulla vita di Serena fuori dal campo.

Nel suo discorso, Williams ha lodato il lavoro di Baby2Baby, esprimendo orgoglio per essere associata a un'organizzazione guidata da donne. Ha sottolineato l'importanza del loro lavoro, specialmente dopo essere diventata madre.

Meghan ed Harry non potevano mancare

La serata ha visto la partecipazione di numerose celebrità, tra cui Olivia Munn, Julie Bowen e Jessica Alba. L'evento ha raccolto oltre 18 milioni di dollari, con la partecipazione anche di star reali come Meghan Markle e il principe Harry.

Gli ospiti hanno potuto gustare piatti preparati da rinomati ristoranti di Los Angeles, con specialità offerte da chef come John Shook e Vinny Dotolo. La serata ha sottolineato l'importanza di non dare per scontato chi ha bisogno di aiuto, come ricordato da Weinstein.

Partecipanti come Lake Bell e Lizzo hanno espresso il loro sostegno all'organizzazione, sottolineando l'importanza di unirsi per fare del bene. Lizzo, alla sua prima partecipazione al gala, ha elogiato gli sforzi di Baby2Baby e si è unita a Ludacris durante la sua esibizione, mostrando entusiasmo e supporto.