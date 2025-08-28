  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nel maggio 2018 Svelato un piatto curioso servito alle nozze di Meghan e Harry: «Creata una ricetta apposita»

Covermedia

28.8.2025 - 11:00

Meghan Markle E Clare Smyth
Meghan Markle E Clare Smyth

Tra le novità più chiacchierate delle nozze reali, c'è un dolce segreto: il pollo fritto servito al ricevimento.

Covermedia

28.08.2025, 11:00

28.08.2025, 11:33

La seconda stagione di «With Love, Meghan» ha svelato un curioso dettaglio del matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, celebrato nel maggio 2018 a Windsor Castle: un piatto inaspettato, ma decisamente goloso, ossia il pollo fritto.

Nel corso dell'intervista con Clare Smyth, chef stellata Michelin e ospite della puntata, la duchessa di Sussex ha parlato con entusiasmo del menù scelto per il grande giorno.

«Abbiamo dovuto creare una ricetta apposita per il pollo fritto», ha raccontato Clare. «Lo serviamo ancora come piatto fuori menù», ha aggiunto, mentre la 44enne si è detta orgogliosa di aver ispirato in qualche modo questa prelibatezza.

Il menù del matrimonio non si è limitato al cibo: Meghan ha anche personalizzato ogni aspetto, inclusi i menù stessi, che sono stati disegnati a mano. Clare ha elogiato la sua attenzione ai dettagli, dicendo: «Amo tutto quello che fai, rendi tutto così bello».

Ma la sorpresa non finisce qui. Clare ha raccontato come, per il loro primo anniversario di matrimonio, Harry abbia organizzato una sorpresa per la moglie, facendole preparare un pasto speciale in una piccola e bellissima cappella.

«Dovevamo camminare in punta di piedi come delle ninja su un pavimento che scricchiolava», ha scherzato Clare, ricordando con affetto il momento speciale.

I più letti

La principessa Charlène sostiene l'insegnamento del nuoto ai bambini... per una triste ragione
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona
Il mondo dello sci piange la morte della 25enne Chiara Arduino
Critiche e delusione: la Patrouille Suisse non si esibirà al Festival di lotta svizzera
La nuova «arma delle meraviglie» di Kiev ha le carte in regola per cambiare la guerra

Le ultime sulla Royal Family

Ecco perché. Meghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche

Ecco perchéMeghan condivide un video di Harry che fa surf, scatenando numerose critiche

Si è tinta di biondo. Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Si è tinta di biondoNuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Sempre più in difficoltà. Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Sempre più in difficoltàIl principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Altre notizie

Nessuna seconda stagione. Flavio Insinna saluta La7: «Famiglie d'Italia» cancellato per gli ascolti deludenti

Nessuna seconda stagioneFlavio Insinna saluta La7: «Famiglie d'Italia» cancellato per gli ascolti deludenti

Affetto da demenza frontotemporale. Bruce Willis trasferito in una casa separata con assistenza 24 ore su 24

Affetto da demenza frontotemporaleBruce Willis trasferito in una casa separata con assistenza 24 ore su 24

«Sempre peggio». Fedez su uno yacht di lusso con Daniela Santanché e Ignazio La Russa: al via le critiche

«Sempre peggio»Fedez su uno yacht di lusso con Daniela Santanché e Ignazio La Russa: al via le critiche