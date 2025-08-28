Meghan Markle E Clare Smyth

Tra le novità più chiacchierate delle nozze reali, c'è un dolce segreto: il pollo fritto servito al ricevimento.

Covermedia Covermedia

La seconda stagione di «With Love, Meghan» ha svelato un curioso dettaglio del matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, celebrato nel maggio 2018 a Windsor Castle: un piatto inaspettato, ma decisamente goloso, ossia il pollo fritto.

Nel corso dell'intervista con Clare Smyth, chef stellata Michelin e ospite della puntata, la duchessa di Sussex ha parlato con entusiasmo del menù scelto per il grande giorno.

«Abbiamo dovuto creare una ricetta apposita per il pollo fritto», ha raccontato Clare. «Lo serviamo ancora come piatto fuori menù», ha aggiunto, mentre la 44enne si è detta orgogliosa di aver ispirato in qualche modo questa prelibatezza.

Il menù del matrimonio non si è limitato al cibo: Meghan ha anche personalizzato ogni aspetto, inclusi i menù stessi, che sono stati disegnati a mano. Clare ha elogiato la sua attenzione ai dettagli, dicendo: «Amo tutto quello che fai, rendi tutto così bello».

Ma la sorpresa non finisce qui. Clare ha raccontato come, per il loro primo anniversario di matrimonio, Harry abbia organizzato una sorpresa per la moglie, facendole preparare un pasto speciale in una piccola e bellissima cappella.

«Dovevamo camminare in punta di piedi come delle ninja su un pavimento che scricchiolava», ha scherzato Clare, ricordando con affetto il momento speciale.