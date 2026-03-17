Meghan e Harry all'All-Star Game della NBA. Imago

Un nuovo libro del biografo Tom Bower torna ad attaccare Harry e Meghan, tra accuse pesanti, retroscena sulle tensioni a corte e dubbi sul loro futuro lontano dalla famiglia reale.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel suo nuovo libro, Tom Bower accusa Meghan Markle di aver influenzato profondamente Harry, citando anche una frase attribuita alla regina Camilla.

Secondo l’autore, le tensioni con la famiglia reale sarebbero iniziate poco dopo il matrimonio, fino alla rottura culminata nella Megxit del 2020.

Sempre stando a Bower, i Sussex non avrebbero raggiunto i risultati sperati negli Stati Uniti e i rapporti con la monarchia restano freddi. Mostra di più

Un nuovo libro promette di riaccendere le polemiche attorno a Harry e Meghan. Come riferito fra gli altri da «Vanity Fair», nel suo ultimo lavoro, «Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family», il giornalista e biografo Tom Bower torna a puntare il dito contro la coppia, con accuse destinate a far discutere.

Tra le rivelazioni più forti, secondo Bower, ci sarebbe una confidenza attribuita alla regina Camilla, che avrebbe detto a un'amica che Meghan Markle avrebbe «fatto il lavaggio del cervello» al principe Harry.

L'episodio risalirebbe al periodo in cui i rapporti tra i Sussex e il resto della famiglia reale erano ormai deteriorati.

La reazione del team della coppia non si è fatta attendere. Un portavoce ha liquidato le affermazioni come una «teoria del complotto», sostenendo che l’autore costruisca narrazioni su persone che non conosce direttamente e accusandolo di avere una visione fortemente prevenuta.

Le tensioni a corte

Nel libro, stando alla ricostruzione dell'autore, le prime fratture sarebbero emerse già poco dopo il matrimonio del 2018. A corte si sarebbe diffusa una crescente diffidenza, alimentata dall'impressione che il secondogenito di re Carlo stesse cambiando sotto l’influenza della moglie.

Un confronto con il fratello William, nato per chiarire la situazione, sarebbe invece degenerato in uno scontro acceso.

Secondo Bower, anche William e la moglie Kate nutrivano dubbi fin dall’inizio sulla relazione, ritenuta troppo rapida e potenzialmente destabilizzante per Harry, già segnato da un passato complesso. L’autore descrive un principe progressivamente più distante dagli amici storici e sempre più in rotta con la famiglia.

Dalla rottura alla nuova vita negli Stati Uniti

Nel racconto emerge anche il tema delle ambizioni. Meghan, sempre secondo il biografo, avrebbe faticato ad accettare il ruolo secondario del marito nella linea di successione, spingendolo a emanciparsi da una posizione vissuta come limitante.

Un processo che avrebbe contribuito alla rottura con la monarchia e alla decisione di lasciare i doveri reali nel 2020.

Da allora, i Sussex vivono negli Stati Uniti, dove hanno cercato di costruire una nuova carriera tra media e iniziative imprenditoriali. Tuttavia, secondo quanto riportato nel libro, i risultati sarebbero inferiori alle aspettative iniziali, tra progetti che non hanno sfondato e attività filantropiche in difficoltà.

Il quadro che emerge è quello di rapporti ancora tesi con la famiglia reale e di un futuro incerto. Non è la prima volta che Bower pubblica un ritratto critico dei Sussex: già nel 2022, con Revenge, aveva descritto Meghan come estremamente ambiziosa e determinata a costruire una propria ascesa mediatica.

Anche questo nuovo libro si inserisce dunque in una narrazione controversa, destinata - ancora una volta - a dividere opinione pubblica e osservatori della monarchia britannica.