  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dopo anni di litigi Meghan Markle avrebbe contattato il padre in terapia intensiva

dpa

6.12.2025 - 20:08

Finora non c'è stata alcuna riconciliazione pubblica tra la duchessa Meghan e suo padre.
Finora non c'è stata alcuna riconciliazione pubblica tra la duchessa Meghan e suo padre.
dpa

Meghan e suo padre non vanno d'accordo da tempo. Ora, però, l'81enne è in ospedale e la figlia lo avrebbe contattato.

DPA

06.12.2025, 20:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Secondo un portavoce, la duchessa Meghan ha contattato il padre Thomas Markle, con cui è in contrasto dal 2018.
  • Thomas Markle è in terapia intensiva nelle Filippine dopo un intervento chirurgico d'urgenza e l'amputazione di una gamba.
  • Non si sa ancora se il tentativo di contatto di Meghan sia andato a buon fine.
Mostra di più

Secondo i media, la duchessa Meghan ha contattato il padre malato Thomas Markle. Un portavoce della moglie del principe Harry lo ha confermato alla «BBC» e alla rivista People.

I due sono in disaccordo da anni. Secondo i media, l'uomo si trova in ospedale nelle Filippine per un intervento chirurgico d'urgenza. Non è chiaro se il contatto sia andato a buon fine.

Il Daily Mail ha precedentemente riportato, citando il figlio Thomas Jr, che l'81enne ha dovuto subire l'amputazione di parte della gamba sinistra. Non ha fornito le ragioni esatte di questo intervento. Secondo il rapporto, Thomas Markle è in terapia intensiva e deve essere sottoposto a un'altra operazione.

Ecco perché. Il papà di Meghan Markle ha subito l'amputazione di una gamba

Ecco perchéIl papà di Meghan Markle ha subito l'amputazione di una gamba

Meghan è stata in contrasto con il padre fin dal matrimonio con Harry nel 2018. Sebbene sia apparsa conciliante nei suoi confronti nel documentario di Netflix «Harry & Meghan», a oggi non c'è stata alcuna riconciliazione pubblica.

I più letti

Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
Quattro svizzeri sono morti in un incidente in Francia
Rok Aznoh vittima di una caduta paurosa: perde il casco e rimane immobile sulla neve
Cosa sta succedendo a Yann Sommer? L'Inter pensa già al suo sostituto
Ivan F. Knie: «Il Nonno diceva: "Puoi piangere fuori"»

Le ultime sulla Royal Family

Case da sogno, canoni simbolici. Affitti da favola per i Royals? Il Parlamento apre l'inchiesta, coinvolti anche William e Kate

Case da sogno, canoni simboliciAffitti da favola per i Royals? Il Parlamento apre l'inchiesta, coinvolti anche William e Kate

Lettera prima del concerto di Londra. La principessa Kate: «Il Natale ci ricorda l'importanza di rivolgerci gli uni agli altri con gentilezza»

Lettera prima del concerto di LondraLa principessa Kate: «Il Natale ci ricorda l'importanza di rivolgerci gli uni agli altri con gentilezza»

Ecco cosa succede. Andrea sempre più isolato: il fratello re Carlo cala l'ennesima mazzata

Ecco cosa succedeAndrea sempre più isolato: il fratello re Carlo cala l'ennesima mazzata

Altro intrattenimento

Coppie. Katy Perry vola in Giappone per il primo impegno istituzionale con Justin Trudeau

CoppieKaty Perry vola in Giappone per il primo impegno istituzionale con Justin Trudeau

A Los Angeles. Il padre di Paris Hilton punta il fucile contro tre ladri

A Los AngelesIl padre di Paris Hilton punta il fucile contro tre ladri

Arrivano le spiegazioni. Rabbia di Elodie contro un fotografo, ecco perché

Arrivano le spiegazioniRabbia di Elodie contro un fotografo, ecco perché