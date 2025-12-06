Finora non c'è stata alcuna riconciliazione pubblica tra la duchessa Meghan e suo padre. dpa

Meghan e suo padre non vanno d'accordo da tempo. Ora, però, l'81enne è in ospedale e la figlia lo avrebbe contattato.

Secondo i media, la duchessa Meghan ha contattato il padre malato Thomas Markle. Un portavoce della moglie del principe Harry lo ha confermato alla «BBC» e alla rivista People.

I due sono in disaccordo da anni. Secondo i media, l'uomo si trova in ospedale nelle Filippine per un intervento chirurgico d'urgenza. Non è chiaro se il contatto sia andato a buon fine.

Il Daily Mail ha precedentemente riportato, citando il figlio Thomas Jr, che l'81enne ha dovuto subire l'amputazione di parte della gamba sinistra. Non ha fornito le ragioni esatte di questo intervento. Secondo il rapporto, Thomas Markle è in terapia intensiva e deve essere sottoposto a un'altra operazione.

Meghan è stata in contrasto con il padre fin dal matrimonio con Harry nel 2018. Sebbene sia apparsa conciliante nei suoi confronti nel documentario di Netflix «Harry & Meghan», a oggi non c'è stata alcuna riconciliazione pubblica.