Meghan Markle avrebbe «urlato contro una fiorista al telefono» per 30 minuti

Gli ex dipendenti del Palazzo non hanno una buona opinione della duchessa Meghan (foto d'archivio). KEYSTONE

Meghan Markle avrebbe «urlato contro una fiorista al telefono». Lo riferisce un ex dipendente del Palazzo reale.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle avrebbe urlato contro una fiorista durante una telefonata di 30 minuti dopo che i dettagli del suo bouquet da sposa erano trapelati online.

Secondo una fonte, la duchessa di Sussex trattava spesso male il suo staff, tanto che molti rivenditori non volevano più lavorare con lei.

Il team dell'ex attrice nega le accuse, mentre alcuni dei suoi collaboratori l'hanno definita «il miglior capo di sempre». Mostra di più

È recente la notizia secondo cui Meghan Markle avrebbe urlato al telefono per 30 minuti. All'altro capo del filo c'era una fiorista che vendeva composizioni di fiori.

Secondo il The Sun, all'origine della rabbia della duchessa di Sussex ci sarebbe stato un passo falso della fioraia, che avrebbe diffuso online i dettagli del suo bouquet da sposa.

La fonte afferma che: «Quando lavoravi per lei, spesso venivi trattato come un rifiuto. Ancora di più se eri un commerciante di qualsiasi tipo». La maggior parte delle persone non voleva più lavorarci insieme, anche se era una cliente prestigiosa.

La dichiarazione giunge in un momento poco favorevole per Meghan, che di recente è stata definita una «dittatrice con i tacchi alti». Il tabloid inglese sottolinea anche che la moglie del principe Harry sia instabile e abbia dei «momenti psicotici».

Il team della duchessa naturalmente nega queste affermazioni, anche se provengono da suoi ex e attuali dipendenti. Cinque dei quali l'hanno descritta come il «miglior capo di sempre».