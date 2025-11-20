Meghan Markle celebra il suo matrimonio con Harry: «Mi ama in modo audace»

Meghan & Harry

In una nuova intervista per Harper's Bazaar, la duchessa del Sussex parla del sostegno incrollabile del principe Harry, del loro equilibrio di coppia e del futuro professionale che li vede sempre più uniti.

Covermedia Covermedia

È un ritratto luminoso, intimo e sorprendentemente semplice quello che Meghan Markle offre del suo matrimonio con il principe Harry.

La duchessa del Sussex, oggi attrice, conduttrice e volto mediatico globale, riflette sul loro legame in una conversazione con «Harper's Bazaar», lasciando trasparire una complicità che sembra rafforzarsi con il tempo.

«Nessuno al mondo mi ama più di lui, quindi so che farà sempre in modo di proteggermi», confida Meghan. «Mi ama in modo così audace, completamente, e possiede una prospettiva diversa».

A conquistarla definitivamente è stata la naturalezza di Harry: «Hai una persona che conserva questo senso di meraviglia infantile e di giocosità. Sono stata attratta da questo, e lui lo ha tirato fuori anche in me. Questo si riflette in ogni parte della nostra vita».

In arrivo il nuovo speciale Netflix

Le sue parole arrivano nel momento in cui l'ex star di «Suits» prepara il debutto del suo nuovo speciale Netflix, «With Love, Meghan: Holiday Celebration», in arrivo il prossimo mese. Nel trailer, la coppia condivide un bacio che ha già fatto il giro del web.

Le ambizioni professionali dei Sussex sono cresciute dopo il loro addio alla famiglia reale, avvenuto nel gennaio 2020. Sposati dal 2018 e genitori di due bambini, Meghan e Harry hanno spiegato allora di voler assumere un «ruolo nuovo e progressivo», lasciando gli impegni da «senior royals» per costruire la propria indipendenza economica.

A ribadire la scelta, nella docuserie «Harry & Meghan», è lo stesso principe, che afferma: «È stata una mia decisione. Lei non ha mai chiesto di andarsene. Dovevo capirlo da solo».