Il lancio del marchio «As Ever» è stato strategicamente programmato per coincidere con l'uscita della nuova serie Netflix «With Love, Meghan», disponibile dal 4 marzo.

Il debutto di «As Ever», il brand culinario della duchessa di Sussex, è stato un successo lampo. Nonostante i prezzi elevati, i prodotti sono andati a ruba. E Meghan esulta: «Gli scaffali sono vuoti, ma il cuore è pieno!».

È bastata meno di un'ora per mandare tutto sold out: Meghan Markle ha conquistato anche il mondo della pasticceria con il lancio della sua nuova linea «As Ever».

La duchessa di Sussex ha annunciato il tutto esaurito con un post entusiasta su Instagram: «Gli scaffali sono vuoti, ma il cuore è pieno! Abbiamo esaurito tutto in meno di un'ora e non posso che ringraziarvi... per aver festeggiato, acquistato, condiviso e creduto. È solo l'inizio @aseverofficial. Si parte!».

La collezione inaugurale comprendeva otto prodotti ispirati alla passione dell'ex attrice per la cucina e l'arte dell'ospitalità: preparati per crêpes e biscotti di pasta frolla, diversi tipi di tè, decorazioni floreali commestibili, miele e una confettura di lamponi in confezione ricordo.

Nonostante alcune polemiche online per i prezzi considerati troppo alti (un vasetto di miele a 28 dollari, pari a circa 21,40 euro, e la confettura a 14 dollari, circa 10,70 euro), tutti i prodotti sono andati a ruba.

Il lancio è stato strategicamente programmato per coincidere con l'uscita della nuova serie Netflix «With Love, Meghan», disponibile dal 4 marzo.

Nel programma, la moglie del principe Harry è affiancata da chef e amici celebri, con cui condivide ricette del cuore e consigli per ricevere con stile. E ora, con scaffali vuoti e un cuore pieno, si prepara alla prossima portata.