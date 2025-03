Meghan Markle ancora criticata. Imago

La duchessa di Sussex ha lanciato una collezione di abiti e gioielli su Instagram, attirando critiche per l'uso delle immagini dei suoi figli nella promozione. La stampa britannica la accusa inoltre di sfruttare la sua posizione privilegiata.

Meghan Markle ha recentemente avviato la vendita di abiti e gioielli su internet, scatenando un'ondata di critiche dal Regno Unito.

I media britannici l'hanno accusata di «cattivo gusto» e di essere «disperata» nel suo tentativo di capitalizzare la sua posizione reale, nonché di sfruttare i suoi figli, Archie e Lilibet, per promuovere la sua attività.

La duchessa ha lanciato il suo shop online su Instagram, separato dal suo brand «As ever», che include una selezione di abiti e gioielli scelti personalmente.

Gli utenti possono acquistare direttamente tramite un link, con Meghan che guadagna una percentuale sulle vendite grazie alla piattaforma ShopMy, popolare tra gli influencer.

Gli esperti di marketing prevedono che potrebbe accumulare una fortuna grazie ai suoi milioni di follower.

La foto coi figli suscita le polemiche

I capi selezionati da Meghan sono noti per il loro costo elevato, con abiti che superano i mille euro e accessori di lusso. La decisione di pubblicare una foto con i suoi figli per promuovere la collezione ha suscitato polemiche.

Nonostante i volti dei bambini non siano visibili, l'immagine è stata sufficiente per accusarla di violare la privacy che in precedenza aveva sempre detto di voler proteggere.

Inoltre, la stampa inglese ha messo a confronto Meghan con Gwyneth Paltrow, entrambe residenti a Montecito, California. Mentre Paltrow si presenta in modo semplice e naturale nei suoi video, Meghan è stata criticata per il suo approccio più elaborato e stilizzato.

Questo confronto ha alimentato ulteriormente le discussioni sui media, suggerendo una rivalità nel mondo del lifestyle.

