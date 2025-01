Meghan con il suo cane Guy Foto Instagram

La 43enne ha condiviso sui social il dolore per la perdita del suo amico a quattro zampe, un beagle adottato nel 2015, esprimendo il suo amore e la sua gratitudine per gli anni trascorsi insieme.

«Grazie per così tanti anni di amore incondizionato, mio dolce Guy», ha scritto la duchessa di Sussex, salutando il suo fedele compagno, un beagle che aveva adottato nel 2015 da un rifugio canadese.

Sebbene non abbia rivelato le cause della morte, la moglie del principe Harry ha descritto il suo dolore come «devastante».

L'ex attrice, come riporta il sito di «SkyTG24», ha scritto di aver versato «innumerevoli lacrime, il tipo di lacrime che ti portano a cercare conforto sotto la doccia, sperando che l'acqua possa nasconderle». Questo messaggio toccante ha mostrato quanto fosse forte il legame tra i due.

Compagno inseparabile di vita dal 2015

La storia di amicizia tra Meghan e Guy ha avuto inizio nel 2015, in Canada. Dopo aver visto un annuncio, la duchessa ha contattato il rifugio «A Dog's Dream Rescue» in Ontario per adottare il cucciolo.

Da quel momento, Guy è diventato un compagno inseparabile, accompagnandola in tutti i suoi viaggi e nel suo trasferimento nel Regno Unito dopo il fidanzamento con Harry.

La perdita di Guy rappresenta dunque chiaramente un momento di grande tristezza per lei, che ha sempre considerato il suo cane come parte integrante della sua vita.

La 43enne ha voluto condividere questo momento di dolore con i suoi follower, mostrando ancora una volta il suo lato umano e sensibile.

Il/la redattore/trice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.