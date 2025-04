Meghan, Duchess Of Sussex

L'ex attrice racconta la «spaventosa» esperienza con la condizione post-partum.

Covermedia Covermedia

Meghan Markle rivela di aver sofferto di preeclampsia dopo aver dato alla luce uno dei suoi due figli.

Nella prima puntata del suo nuovo podcast «Confessions of a Female Founder», la duchessa di Sussex e l'amica Whitney Wolfe, fondatrice di Bumble, hanno parlato della loro esperienza con la condizione post-partum.

«Entrambe abbiamo avuto esperienze molto simili, anche se all'epoca non ci conoscevamo, con il post-partum, ed entrambe avevamo la preeclampsia. Preeclampsia post-partum», ha detto Meghan, come riporta «People».

Cosa è la preeclampsia postpartum

«È tanto rara quanto spaventosa. Stai ancora cercando di destreggiarti tra tante cose e il mondo non sa cosa sta succedendo in silenzio. E nel silenzio, stai ancora cercando di essere presente per le persone, soprattutto per i tuoi figli, ma è una condizione medica spaventosa».

Wolfe Herd ha aggiunto: «Davvero, è questione di vita o di morte».

La preeclampsia postpartum è una condizione rara e potenzialmente letale caratterizzata da pressione alta e livelli eccessivi di proteine ​​nelle urine dopo il parto.

L'ex attrice di «Suits», sposata con il principe Harry, non ha detto se ne ha sofferto dopo la nascita del primogenito Archie, 5 anni, o di Lilibet, 3 anni.

Un aneddoto sulla figlia Lilibet

Nella seconda parte del podcast, Meghan ha parlato dei suoi impegni di mamma e imprenditrice.

«Lei (Lilibet) ha solo mezza giornata di scuola materna. Se si sveglia e vuole vedermi, sa dove trovarmi, anche se la mia porta dell'ufficio (di casa) è chiusa», ha detto la duchessa.

«Si siede sulle mie ginocchia durante una di queste riunioni di fronte alla schermata con tutti i dirigenti... Non ho altra scelta. Non voglio perdermi questi momenti, come accompagnarla o andarla a prendere».

Oltre al podcast, Meghan è di recente tornata su Netflix con le nuove serie «With Love, Meghan» e «As Ever».