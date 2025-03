La duchessa di Sussex al lavoro. Imago

Nella docuserie «With Love, Meghan», la duchessa di Sussex si racconta attraverso il cibo e l’arte dell'ospitalità, trasformando ogni dettaglio in un gesto di cura e affetto, mentre riflette sull'importanza di coltivare la propria identità oltre i ruoli di madre e moglie.

Meghan Markle, nella sua nuova vita lontana dai protocolli reali, si presenta come una padrona di casa impeccabile, con un tocco di originalità.

Nel quinto episodio della docuserie «With Love, Meghan», come riporta Vanity Fair, la duchessa accoglie le amiche Abigail Spencer e Kelly McKee Zajfen, mostrando un vassoio di verdure preparato con cura.

«Non bisogna mai accogliere un ospite senza qualcosa da mangiare sul tavolo», afferma Meghan, sottolineando l'importanza di una ricezione calorosa. Le sue amiche si aspettano sempre qualcosa di speciale, come crudità presentate artisticamente.

Sebbene Meghan non si consideri una chef, dimostra un'attenzione particolare ai dettagli, come i suoi «sprinkle flowers», fiori commestibili nei cubetti di ghiaccio che trasformano l'acqua in un'esperienza visiva.

Il cuore del morale del set

«Adoro prendere qualcosa di semplice e renderlo speciale», spiega, evidenziando come il cibo possa essere un gesto emotivo e un modo per comunicare senza parole.

Abigail Spencer ricorda come la duchessa di Sussex fosse «il cuore del morale sul set», sempre pronta a organizzare momenti divertenti. Nel primo episodio, prepara un cesto di benvenuto per l'amico Daniel Martin, un gesto che riflette la filosofia della serie: sorprendere gli ospiti con dettagli pensati per loro.

Il gran finale della docuserie è un brunch in giardino con Harry, la madre Doria Ragland e amici intimi, caratterizzato da cibo, risate e cura per i dettagli.

L'importanza di coltivare la propria identità

«With Love, Meghan» è una dichiarazione d'intenti: Meghan si riappropria del suo spazio e della sua voce. In un'intervista a «People», riflette sul suo nuovo equilibrio familiare, esprimendo la gioia di ritrovare se stessa come donna, madre e moglie.

«Quando i tuoi figli crescono, puoi ricominciare a giocare nella tua sabbiera», afferma, descrivendo la sensazione meravigliosa di coltivare la propria identità.

Docuserie stroncata dalla critica

La docuserie su Meghan è stata molto criticata e stroncata dagli esperti poiché la protagonista fa di tutto per passare come una persona normale, ma non è credibile vista la disponibilità di mezzi e l'aspetto sempre impeccabile con cui si presenta davanti alle telecamere.

Inoltre, sempre secondo gli esperti, il suo sorriso perennemente stampato sulla faccia, dà l'idea di non essere genuino, di non essere sincero, come tutto il resto dei contenuti mostrati.

La stampa statunitense e britannica, non solo quella scandalistica, ha in sostanza osservato che il tutto è troppo «zuccheroso», tutto troppo perfetto e che quindi l'idea di base di far passare il messaggio «Sono una di voi» non funziona per nulla.

Sui social lancia un nuovo podcast

Dopo una serie del suo primo podcast Archetypes, chiusosi senza troppa gloria nel 2023, Meghan Markle ha annunciato ufficialmente su Instagram che in aprile pubblicherà una nuova serie di podcast in collaborazione con Lemonada Media, a cui è legata da un contratto dal 2024.

La serie di podcast, che si intitolerà «Confessions of a Female Founder» (Confessioni di una fondatrice donna), vedrà la 43enne impegnata in «candide conversazioni con donne straordinarie che hanno trasformato i loro sogni in realtà».

Su Instagram, Meghan ha fatto sapere che il primo episodio del suo nuovo podcast andrà in onda martedì 8 aprile.

