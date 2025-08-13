  1. Clienti privati
«With Love, Meghan» «Meghan Markle e le sue stelle»: ecco gli ospiti vip della nuova stagione Netflix

Covermedia

13.8.2025 - 13:00

Meghan Markle E Chrissy Teigen
Meghan Markle E Chrissy Teigen

Un banchetto di celebrità, risate e sorprese: dal 26 agosto Meghan Markle torna su Netflix con la seconda stagione di «With Love, Meghan», affiancata da chef stellati, icone della tv e amici di lunga data. E c'è già un episodio natalizio in arrivo per dicembre.

Covermedia

13.08.2025, 13:00

13.08.2025, 14:09

Meghan Markle è pronta a riaccendere i riflettori.

La Duchessa di Sussex, infatti, ha appena svelato la schiera di ospiti che illumineranno la seconda stagione di «With Love, Meghan», il lifestyle show firmato Netflix e prodotto con la sua Archewell Productions.

Nel trailer, pubblicato martedì, si vedono tra i protagonisti veri e propri titani della cucina: José Andrés, David Chang, Samin Nosrat, Clare Smyth e Christina Tosi. In una scena, Meghan confida scherzosamente a José: «Sai chi non ama l'aragosta? Mio marito». E lo chef, fondatore della World Central Kitchen, ribatte ironico: «E lo hai sposato lo stesso?».

Ma il parterre di ospiti non si ferma alla tavola: nel corso delle otto puntate, la Duchessa ospiterà anche il volto tv Tan France, l'istruttrice di Pilates Heather Dorak, il make-up artist Daniel Martin, la modella e imprenditrice Chrissy Teigen, oltre al podcaster Jay Shetty e a sua moglie Radhi Devlukia.

Il concept? «Meghan torna con una nuova stagione allegra e ricca di emozioni, accogliendo chef stellati, artisti e amici per avventure pratiche tra risate e scoperte», recita la presentazione. «Dalle sfide culinarie ai progetti creativi fai-da-te, si esplorano sapori audaci, nuove tecniche e modi semplici per portare bellezza nella vita di ogni giorno. È un inno alla leggerezza più che alla perfezione, alla gioia di creare insieme».

La seconda stagione approderà su Netflix il 26 agosto, mentre a dicembre arriverà un episodio speciale natalizio intitolato «With Love, Meghan: Holiday Celebration».

E le buone notizie non finiscono qui: Netflix ha annunciato di aver rinnovato con Meghan e il Principe Harry un accordo esclusivo pluriennale – del valore stimato in milioni di euro – per la realizzazione di film e serie tv.

