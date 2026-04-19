Meghan Markle fa la sua apparizione a «Masterchef Australia».
18.04.2026
Meghan Markle ha partecipato alla popolare trasmissione televisiva culinaria durante il suo attuale soggiorno in Australia. Una scelta che però non ha convinto la maggior parte dei fan del programma.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Meghan Markle apparirà come giudice ospite a MasterChef Australia durante il suo soggiorno nel Paese.
- La scelta dell’emittente Channel 10 ha suscitato molte critiche, con diversi fan che mettono in dubbio la sua competenza culinaria.
- Sui social, alcuni utenti parlano di una perdita di credibilità del programma, mentre altri minacciano di non seguirlo più.
- Non mancano però anche sostenitori, che accolgono con entusiasmo la sua presenza in Australia.
Che Meghan Markle ami cucinare non è certo un segreto. Nel suo format Netflix «With Love, Meghan», la 44enne si mostra regolarmente ai fornelli, mentre prepara piatti di ogni tipo.
Ma questo basta davvero per giudicare le capacità culinarie di altri concorrenti in una trasmissione televisiva?
Un’emittente australiana sembra pensarla così. Mercoledì, Channel 10 ha annunciato a sorpresa che la duchessa di Sussex apparirà come giudice ospite in «MasterChef Australia».
Nel popolare programma, cuochi amatoriali si sfidano in diverse prove, mettendo alla prova il proprio talento culinario. La giuria è solitamente composta da chef di alto livello e professionisti della ristorazione provenienti dall’Australia o dall’estero.
È sufficiente essere «appassionata di cucina» per fare la giudice?
«Accogliamo qualcuno di davvero speciale nella cucina di MasterChef. Meghan, duchessa di Sussex, farà un’apparizione come ospite speciale in questa stagione, in occasione del suo primo ritorno in Australia dal 2018», ha scritto Channel 10 su Instagram, definendo Markle anche una «appassionata di cucina».
Molti fan dello show non hanno però accolto con entusiasmo la notizia. Sui social non sono mancate le critiche, con diversi utenti che mettono in dubbio la credibilità del programma.
Numerosi internauti ritengono che la moglie del principe Harry non abbia le competenze per ricoprire il ruolo di giudice e sostengono che il format rischi di diventare una «barzelletta».
«Hanno trasformato una trasmissione amata in una farsa», scrive senza mezzi termini un utente, mentre altri dichiarano addirittura di voler smettere di seguire il programma.
Non mancano però anche voci a sostegno dell’ex attrice di «Suits». Alcuni fan apprezzano la sua presenza in Australia e seguono con entusiasmo la sua visita.
Meghan si trova attualmente nel Paese insieme al marito per un soggiorno di quattro giorni. La coppia ha già fatto visita a un ospedale pediatrico, incontrando i giovani pazienti.
La duchessa ha dunque approfittato della permanenza anche per registrare la sua partecipazione a MasterChef Australia. La puntata andrà in onda oggi, domenica 19 aprile.