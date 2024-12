Meghan Markle ha cancellato per sempre la sua migliore amica

Kate e Jessica Mulroney arrivano con le damigelle d'onore alla cerimonia di nozze del principe Harry e Meghan Markle nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor a Windsor, vicino a Londra, il 19 maggio 2018. Keystone

Quando Meghan Markle e la stilista delle celebrità Jessica Mulroney si sono incontrate a Toronto diversi anni fa, sono diventate subito amiche, ma il loro rapporto si è sviluppato in modo inaspettato, secondo il «Daily Mail».

Redazione blue News ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle e la rinomata stilista Jessica Mulroney hanno stretto una forte amicizia molto rapidamente.

Meghan è entrata in contatto con molte celebrità grazie al legame con Jessica.

A seguito di una controversia che ha coinvolto la stilista nel 2020, il rapporto fra le due si è sbiadito.

Secondo Tina Brown, si è trattato di uno dei tanti legami strategici coltivati dalla moglie del principe Harry negli anni. Mostra di più

Meghan Markle e Jessica Mulroney, una rinomata stilista, si sono incontrate a Toronto e hanno subito stretto amicizia, come riporta il «Daily Mail».

Grazie al legame con Jessica, Meghan è riuscita a inserirsi in circoli sociali influenti, entrando in contatto con molte celebrità.

Tuttavia, questi rapporti, in particolare con Jessica e suo marito Ben, si sono affievoliti, dando adito a speculazioni sulle intenzioni della duchessa di Sussex.

Una stretta amicizia

Nel suo libro «The Palace Papers», Tina Brown descrive come Meghan sia entrata rapidamente a far parte della cerchia di Ben Mulroney - figlio dell'ex primo ministro Brian Mulroney - e di sua moglie Jessica.

La moglie del principe Harry ha sempre adulato le donne famose per entrare nella loro rete, e Jessica è diventata un modello e un'amica intima.

Quest'ultima, all'epoca esperta di moda e consulente di stile, ha avuto un ruolo fondamentale nel matrimonio della coppia reale, e i suoi figli hanno partecipato alla cerimonia.

La stessa Jessica ha anche accompagnato i due nel tour in Australia e nel Pacifico per aiutare la duchessa con il suo guardaroba.

La controversa rottura

Nel 2020 però la loro amicizia ha subito un duro colpo, dopo che Jessica è stata coinvolta in una controversia con l'influencer Sasha Exeter.

Quest'ultima aveva lanciato un appello a mobilitarsi in favore del movimento Black Lives Matter, e in seguito, secondo la sua versione dei fatti, aveva ricevuto minacce dalla stilista, la quale credeva che quell'appello fosse indirizzato a lei (che non aveva preso posizione sulla vicenda).

Nonostante le scuse pubbliche ha perso diversi contratti televisivi.

Da allora ha lavorato per ricostruire la sua carriera, collaborando con marchi come Aritzia e Revolve. Ha anche ripreso il suo impegno con il Shoebox Project, un'iniziativa di beneficenza. Nel 2023 ha partecipato a un evento di raccolta fondi, esprimendo la sua gratitudine per il sostegno ricevuto.

Di recente Jessica ha condiviso alcuni scorci di progetti di moda in Italia, accennando a un possibile ritorno del suo show «I Do, Redo».

Rapporti strategici

I rapporti fra Jessica e Meghan però non sono mai stati riallacciati, almeno per il momento. Questo, scrive il «Daily Mail», alimenta l'ipotesi secondo cui la moglie del principe stringa spesso legami con un secondo fine.

Secondo Brown, la duchessa avrebbe una lunga lista di «migliori amiche strategiche», tra cui spiccano la stilista britannico-bahreinita Misha Nonoo, Serena Williams, Priyanka Chopra e, come suo «asso nella manica per eccellenza», Oprah Winfrey.

Questo articolo è stato scritto utilizzando l'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti tratti dall'AI sono stati verificati dal team editoriale.