Meghan Markle, duchessa di Sussex KEYSTONE

La duchessa del Sussex racconta come tutela la propria salute mentale: niente social, confini chiari e un modello positivo per i figli. «Non sono mai stata così felice», confessa.

Covermedia Covermedia

Meghan Markle ha imparato a proteggere sé stessa.

E lo fa «sintonizzandosi sul silenzio», tenendo lontani i social e tutto ciò che può disturbare il suo equilibrio. Intervenuta al TIME100 Summit di New York, la duchessa del Sussex ha spiegato come riesce a salvaguardare il proprio benessere psicologico: «Ho fatto un enorme sforzo consapevole per creare dei confini, per me stessa e per la mia salute mentale. E anche per dare l'esempio ai miei figli».

Meghan ha raccontato di ignorare intenzionalmente le sezioni dei commenti su Instagram e sui siti web, proprio per evitare l'esposizione a negatività e critiche inutili: «Tutto parte da ciò che succede dentro di me. Quando riesco non solo a isolarmi da quel rumore, ma a non dargli alcun peso, diventa parte integrante della mia quotidianità».

Modello per l'educazione dei figli

L'ex star di «Suits», oggi 43enne, ha voluto sottolineare quanto il suo atteggiamento sia anche una forma di educazione per i suoi due figli, il principe Archie, cinque anni, e la principessa Lilibet, tre.

«Sono consapevole del fatto che non sto crescendo solo una giovane donna forte e sicura, ma anche un figlio maschio. Ed è altrettanto importante che anche lui cresca con fiducia in sé stesso, in modo da essere fonte di forza per le donne che avrà attorno».

Con serenità anche se «in ritardo sulle notizie»

Ha ammesso che il suo distacco dai social può farla sentire «in ritardo sulle notizie», ma ne accetta le conseguenze con serenità: «Le cose importanti mi vengono riportate se necessario. È una parte fondamentale della mia pace interiore. Mi aiuta anche a mantenere una concentrazione molto strategica sui progetti creativi e sui contenuti che voglio proporre come produttrice».

Nonostante gli impegni degli ultimi mesi – tra il lancio del suo podcast e del brand lifestyle «As Ever» – Meghan si dice più serena che mai: «Una confessione che posso fare con piena tranquillità è che oggi sono la più felice che io sia mai stata».

E conclude con un sorriso: «Avere accanto un marito così solidale, figli sani e pieni di gioia... Non avrei mai immaginato di sentirmi così felice e grata a questo punto della mia vita. E invece lo sono, davvero».