La duchessa di Sussex è in tour in Africa con il marito, il principe Harry.

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle è in tour in Nigeria con il marito, il principe Harry, dove ha parlato al meeting «Women in Leadership».

«Voglio iniziare dicendovi grazie mille per quanto siete stati gentili nell'accogliere me e mio marito in questo Paese... il mio Paese», ha detto. «Sono semplicemente lusingata, onorata e ispirata».

Recentemente la duchessa ha infatti scoperto di essere nigeriana al 43% dopo aver fatto un test genealogico. Mostra di più

Recentemente la duchessa ha infatti scoperto di essere nigeriana al 43% dopo aver fatto un test genealogico.

Ha rivelato che la prima cosa che ha fatto è stata «chiamare mia madre, perché volevo sapere se ne era consapevole. Essendo afro-americana, parte di ciò è in realtà non sapere molto del tuo lignaggio o del tuo background, da dove vieni da specificamente. Ed è stato emozionante per entrambi scoprire di più e capire cosa significa veramente. Mai tra un milione di anni l'avrei capito tanto quanto adesso».

Meghan ha spiegato che crede che le donne nigeriane siano «coraggiose, resistenti, potenti, belle», aggiungendo: «È la cosa più lusinghiera essere in quella compagnia, essere in vostra compagnia».

In Nigeria Meghan ha inoltre preso parte a una lezione di ballo in una scuola locale con il principe Harry. Ha confidato che la loro figlia Lilibet, di due anni, ama molto ballare.

