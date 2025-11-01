Del suo marchio «As ever»Meghan Markle lancia una candela dal profumo di «matrimonio reale»
1.11.2025 - 19:50
Meghan Markle ha lanciato una nuova linea di prodotti natalizi con il suo marchio As ever: tra questi una candela dal profumo di royal wedding. Intanto insieme al marito, il principe Harry, ha assistito a una partita dei Los Angeles Dodgers, suscitando alcune polemiche.
Oltre a questa e un'altra candela, la collezione include un vino vintage, una selezione di marmellate, nuove fragranze di tè e mix di spezie per vin santo e sidro. I precedenti lanci di prodotti di As ever hanno registrato un grande successo, con molti articoli esauriti in pochi giorni.
Polemica sulla loro presenza alla partita dei Dodgers
Nel frattempo, i duchi di Sussex hanno trascorso una giornata allo stadio per assistere a una partita di baseball tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays.
La coppia, seduta in prima fila con un look casual e cappellini rossi della squadra di casa, ha attirato l'attenzione dei media. Non è chiaro se i due siano stati invitati o abbiano acquistato i biglietti.
La loro presenza ha suscitato polemiche sui social media, dove alcuni utenti hanno criticato il fatto che fossero seduti davanti a leggende dello sport come Magic Johnson e Sandy Koufax.
Inoltre, alcuni si sono chiesti perché Meghan non tifasse per i Blue Jays, dato che ha vissuto a Toronto per diversi anni durante le riprese della serie «Suits».