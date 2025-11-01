La duchessa di Sussex Meghan Markle (foto d'archivio). KEYSTONE

Meghan Markle ha lanciato una nuova linea di prodotti natalizi con il suo marchio As ever: tra questi una candela dal profumo di royal wedding. Intanto insieme al marito, il principe Harry, ha assistito a una partita dei Los Angeles Dodgers, suscitando alcune polemiche.

Meghan Markle ha recentemente lanciato la sua prima collezione natalizia con il marchio As ever, attirando l'attenzione dei media e del pubblico.

Come scrive «Oggi», la duchessa di Sussex ha scelto di presentare i suoi nuovi prodotti, tra cui una candela dal profumo di royal wedding, attraverso un video promozionale.

Nel video l'ex attrice è impegnata a decorare una tavola natalizia, glassare un tacchino e preparare dolci con le sue marmellate, tutti disponibili sul sito del marchio.

La candela, che secondo Meghan ricorda il giorno del suo matrimonio con il principe Harry, è composta da essenze di menta del Marocco, cardamomo e foglie di tè, al modico costo di 64 dollari.

Oltre a questa e un'altra candela, la collezione include un vino vintage, una selezione di marmellate, nuove fragranze di tè e mix di spezie per vin santo e sidro. I precedenti lanci di prodotti di As ever hanno registrato un grande successo, con molti articoli esauriti in pochi giorni.

Polemica sulla loro presenza alla partita dei Dodgers

Nel frattempo, i duchi di Sussex hanno trascorso una giornata allo stadio per assistere a una partita di baseball tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays.

La coppia, seduta in prima fila con un look casual e cappellini rossi della squadra di casa, ha attirato l'attenzione dei media. Non è chiaro se i due siano stati invitati o abbiano acquistato i biglietti.

Meghan Markle e il principe Harry alla partita tra i Los Angeles Dodgers e i Toronto Blue Jays il 28 ottobre. IMAGO/ZUMA Press

La loro presenza ha suscitato polemiche sui social media, dove alcuni utenti hanno criticato il fatto che fossero seduti davanti a leggende dello sport come Magic Johnson e Sandy Koufax.

Inoltre, alcuni si sono chiesti perché Meghan non tifasse per i Blue Jays, dato che ha vissuto a Toronto per diversi anni durante le riprese della serie «Suits».