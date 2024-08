Meghan, Duchess Of Sussex

Harry e Meghan lanciano «The Parents' Network», un nuovo programma su CBS per aiutare i genitori che hanno perso i loro figli a causa del bullismo online.

Covermedia

Meghan Markle torna a parlare di suicidio e delle esperienze di bullismo che le hanno provocato dei forti traumi.

La Duchessa di Sussex è apparsa su CBS Sunday Morning accanto al Principe Harry per il lancio di «The Parents' Network», un nuovo programma da loro promosso per sostenere i genitori che hanno perso i loro figli direttamente o indirettamente tramite i social network.

«Quando hai attraversato qualsiasi livello di dolore o trauma, credo che parte del percorso di guarigione, sicuramente del mio, sia essere in grado di essere davvero aperti al riguardo», ha detto all'intervistatrice Jane Pauley. «E io non ho ancora nemmeno scalfito la superficie della mia esperienza. Ma non vorrei mai che nessun altro si sentisse in quel modo. E non vorrei mai che nessun altro facesse quel genere di pensieri e non venisse creduto».

L'ex attrice di «Suits», 43 anni, spera che le sue esperienze possano aiutare gli altri.

«Se il fatto che io ne parli e dica che di averlo superato possa servire a salvare qualcuno o incoraggiare qualcuno a controllare come sta, allora ne sarà valsa la pena».

Nel 2021 Meghan rivelò a Oprah Winfrey di avere avuto pensieri suicidi mentre era incinta del primogenito Archie, a causa delle pressioni attorno alla royal family e al modo in cui è stata dipinta e trattata dai media e sui social network.

Covermedia