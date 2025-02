La duchessa di Sussex Meghan Markle (foto d'archivio). KEYSTONE

Meghan Markle rinomina il suo marchio di lifestyle e cucina «American Riviera Orchard» in «As Ever». Intanto la duchessa di Sussex si prepara al lancio del suo show su Netflix intitolato «With Love, Meghan».

Meghan Markle rinomina il suo marchio di lifestyle e cucina in «As Ever». A marzo 2024, la duchessa di Sussex ha annunciato che avrebbe lanciato un brand dal nome «American Riviera Orchard», con il lancio di una marmellata di fragole come primo prodotto.

L'ex attrice, che il 4 marzo sbarcherà su Netflix con una serie intitolata «With Love, Meghan», ha condiviso un video girato dal marito Harry su Instagram, annunciando alcune novità.

«Il gatto è fuori dal sacco. Sono meravigliata che siamo riusciti a tenere questo segreto così a lungo. Tra due settimane verrà rilasciato il mio show, per il quale sono veramente emozionata. E anche la mia attività, per la quale penso ci sia molta curiosità», ha detto.

«L'anno scorso, avevo pensato: "Sai cosa, American Riviera, sembra un nome fantastico". È il mio quartiere; è un soprannome per Santa Barbara, ma mi limitava alle cose che venivano prodotte e coltivate soltanto in questa zona. Poi è arrivato Netflix, non solo come mio partner nello show, ma come mio partner nella mia attività, il che è stato grandioso. Quindi, ci ho pensato e ho aspettato un momento per condividere un nome che mi ero assicurata nel 2022, e questo è il momento: si chiamerà As Ever»

Un'estensione del suo vecchio blog di lifestyle

«As Ever», come spiegato da Meghan, è un'estensione del suo vecchio blog di lifestyle, The Tig. L'ex star di «Suits» ha chiuso il sito web nell'aprile 2017 dopo essersi fidanzata con il principe Harry.

«As Ever significa essenzialmente come è sempre stato, e se mi seguite dal 2014 con The Tig, sapete che ho sempre amato cucinare, fare artigianato e giardinaggio: questo è ciò che faccio», ha continuato la 43enne. «Non ho potuto condividerlo con voi nello stesso modo negli ultimi anni, ma ora posso, quindi, poiché le cose stanno iniziando a trapelare, volevo che lo sentiste da me per prima».

«Questo nuovo capitolo è un'estensione di quello che è sempre stato il mio linguaggio dell'amore, in cui si intrecciano le cose che amo: cibo, giardinaggio, intrattenimento, vita ponderata e trovare gioia nella quotidianità», ha aggiunto. «Continuerò a condividere con voi qui i dettagli del dietro le quinte mentre ci prepariamo al lancio, e non vedo l'ora che mettiate le mani su tutto ciò che abbiamo creato».

Meghan e Harry, che si sono sposati nel 2018, attualmente vivono a Montecito, in California. Hanno due figli: il Principe Archie, cinque anni, e la Principessa Lilibet, tre.