Meghan Markle posticipa l'uscita della sua serie su Netflix, «With Love, Meghan», a causa degli incendi che stanno devastando la contea di Los Angeles.

Il rilascio della serie, descritta come un tributo alla bellezza del sud della California, era previsto per il 15 gennaio, ma, per via della situazione di grave emergenza, l'ex attrice ha optato per un rinvio.

Meghan ha dichiarato nel comunicato di aver ricevuto pieno supporto da parte di Netflix. La nuova data di uscita della serie è ora fissata al 4 marzo.

«Sono grata ai miei partner di Netflix per aver sostenuto la mia decisione di posticipare il lancio della serie. In questo momento dobbiamo concentrarci sui bisogni delle persone colpite dagli incendi nel mio stato d'origine, la California», si legge nella dichiarazione.

Meghan è nata e cresciuta a Los Angeles e ora vive a Montecito, sulla costa centrale della California, con il marito, il Principe Harry, e i loro figli, Archie, 5, e Lilibet, 3.

La coppia si è subito messa all'opera per aiutare gli sfollati. Venerdì, i duchi hanno visitato il World Central Kitchen di Pasadena, dove hanno aiutato i volontari a distribuire cibo e provviste. La coppia è stata vista anche al Pasadena Convention Centre, anche lì hanno collaborato alla distribuzione di cibo e beni di prima necessità.