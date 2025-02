Meghan

La duchessa di Sussex avrebbe copiato lo stemma di Porreres, un piccolo paese sull'isola di Maiorca. La denuncia del sindaco: «Somiglianza surreale».

Covermedia Covermedia

Meghan Markle rischia un'azione legale a causa del suo nuovo brand «As Ever». La duchessa di Sussex ha annunciato poche ore fa di aver rinominato il suo marchio, originariamente intitolato «America Riviera Orchard».

Il logo del marchio raffigura una palma con un colibrì su entrambi i lati. Tuttavia i funzionari del piccolo villaggio di Porreres, a Maiorca, hanno notato una fortissima somiglianza con lo stemma della città, che raffigura a sua volta dei colibrì su entrambi i lati di una palma, accusando la moglie del principe Harry di aver copiato la figura.

Intervistato dal quotidiano locale «Ara Balears», il sindaco della città Xisca Mora ha definito «surreali» le somiglianze tra lo stemma e il logo. Il Comune di Porreres si riserva la possibilità di intraprendere un'azione legale contro l'ex attrice.

Scherzandoci su, il sindaco ha ammesso che grazie al logo di Meghan oggi il paesino da 5000 abitanti avrà una «visibilità internazionale».

I colibrì hanno un significato speciale per Harry

I colibrì hanno un significato speciale per il principe Harry. In «Spare», la sua autobiografia del 2023, ha ricordato di aver visto un colibrì alzarsi in volo poco dopo la morte di sua nonna, la regina Elisabetta II, nel 2022.

Meghan ha annunciato il restyling del suo brand su Instagram, motivando così la scelta di rinunciare al nome di American Riviera per il marchio.

«L'anno scorso, avevo pensato: «Sai cosa, American Riviera, sembra un nome fantastico». È il mio quartiere; è un soprannome per Santa Barbara, ma mi limitava alle cose che venivano prodotte e coltivate soltanto in questa zona», ha detto via social. «Quindi, ci ho pensato e ho aspettato un momento per condividere un nome che mi ero assicurata nel 2022, e questo è il momento: si chiamerà As Ever»

Meghan ha così spiegato il significato che si nasconde dietro al nome: «As Ever significa essenzialmente «come è sempre stato», e se mi seguite dal 2014 con The Tig, sapete che ho sempre amato cucinare, fare artigianato e giardinaggio: questo è ciò che faccio», ha continuato la 43enne.

«Non ho potuto condividerlo con voi nello stesso modo negli ultimi anni, ma ora posso».