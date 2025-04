Meghan, Duchess Of Sussex

L'ex attrice risponde ai rumors durante il podcast «The Jamie Kern Lima Show».

Covermedia Covermedia

Meghan Markle risponde ai rumors su una sua possibile discesa in politica.

Per l'ex attrice, sposata dal 2018 con il principe Harry, si è parlato più volte di una possibile candidatura per un ruolo pubblico. La duchessa di Sussex ha rotto il silenzio sulla tematica durante il «The Jamie Kern Lima Show», primo podcast a cui partecipa in assoluto la 43enne.

Durante la conversazione, la conduttrice ha chiesto a Meghan se avesse seriamente intenzione di impegnarsi in politica. L'ex star di «Suits» ha così risposto: «No! Mio Dio, mai».

«Nella vita mai dire mai», ha aggiunto per poi rimarcare il totale disinteresse per la politica: «Ma non è una cosa a cui sono interessata. Quindi no».

Ai membri della royal family viene richiesto di rimanere politicamente neutrali e solitamente non votano durante le elezioni. È anche vero che Meghan e Harry hanno rinunciato ai loro ruoli reali e dal 2020 vivono in California con i figli Archie, 5, e Lilibet, 3.

L'importanza però di recarsi alle urne

Dal suo canto la coppia ha più volte parlato dell'importanza di recarsi alle urne. In un video messaggio per Time100, Harry ha incoraggiato gli americani a usare il loro voto per «respingere i discorsi di odio».

«Molti di voi forse non sanno che non ho potuto votare nel Regno Unito per tutta la vita», ha detto all'epoca.

«Con l'avvicinarsi di novembre, è fondamentale respingere l'incitamento all'odio, la disinformazione e la negatività online». Sempre nel 2020, Meghan è diventata il primo membro della famiglia reale britannica a votare alle elezioni presidenziali statunitensi.