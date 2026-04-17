Dall’Australia, Meghan Markle rompe il silenzio e torna al centro della scena con una denuncia shock sull’odio online: un racconto personale che riaccende le polemiche e divide ancora una volta l’opinione pubblica.
Hai fretta? blue News riassume per te
- In Australia, Meghan Markle ha dichiarato di essere «una delle persone più bullizzate al mondo», denunciando l'odio ricevuto online.
- Ha raccontato in particolare le difficoltà vissute durante le gravidanze, definendo i commenti sui social «crudeli e disumanizzanti».
- Le sue parole hanno diviso il pubblico tra sostenitori e critici, riaccendendo il dibattito sul suo ruolo mediatico.
In viaggio in Australia insieme al principe Harry, Meghan Markle torna sotto i riflettori con parole destinate a far discutere.
Come riporta «Chi», durante un incontro pubblico, la duchessa non usa giri di parole e denuncia l’odio ricevuto online, definendosi «una delle persone più bullizzate al mondo».
Una dichiarazione forte che ha immediatamente incendiato il dibattito.
«È stato crudele e disumanizzante»
Non è la prima volta che Meghan affronta il tema della salute mentale, ma stavolta il racconto si fa ancora più personale.
Ripercorrendo i mesi in cui era incinta di Archie e Lilibet, la duchessa parla di un clima tossico sui social: un’ondata di commenti durissimi che l’avrebbero segnata profondamente.
«È stato crudele e disumanizzante», confessa, spiegando che allontanarsi dalle piattaforme è stata una scelta necessaria, quasi vitale.
Reazioni contrastanti
Dall’Australia, dove lei e il principe Harry continuano a essere seguitissimi, il messaggio ha fatto il giro del mondo in poche ore.
I fan parlano di coraggio e di una denuncia importante contro la violenza digitale che colpisce non solo i personaggi pubblici, ma anche persone comuni.
Ma, come spesso accade quando i Sussex intervengono, le reazioni sono tutt’altro che unanimi.
Da una parte c'è chi la sostiene senza riserve, dall’altra i detrattori - inclusi molti critici della Royal Family - che la accusano di sfruttare il tema del vittimismo per tenere alta l’attenzione sui suoi progetti.
Una cosa però è indiscutibile: amata o contestata, Meghan sa sempre come far parlare di sé.