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Ecco il video Meghan Markle si sfoga: «Sono tra le più bullizzate al mondo». Scoppia la polemica

ai-scrape

17.4.2026 - 11:20

Dall’Australia, Meghan Markle rompe il silenzio e torna al centro della scena con una denuncia shock sull’odio online: un racconto personale che riaccende le polemiche e divide ancora una volta l’opinione pubblica.

Antonio Fontana

17.04.2026, 11:20

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Australia, Meghan Markle ha dichiarato di essere «una delle persone più bullizzate al mondo», denunciando l'odio ricevuto online.
  • Ha raccontato in particolare le difficoltà vissute durante le gravidanze, definendo i commenti sui social «crudeli e disumanizzanti».
  • Le sue parole hanno diviso il pubblico tra sostenitori e critici, riaccendendo il dibattito sul suo ruolo mediatico.
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In viaggio in Australia insieme al principe Harry, Meghan Markle torna sotto i riflettori con parole destinate a far discutere.

Come riporta «Chi», durante un incontro pubblico, la duchessa non usa giri di parole e denuncia l’odio ricevuto online, definendosi «una delle persone più bullizzate al mondo».

Una dichiarazione forte che ha immediatamente incendiato il dibattito.

«È stato crudele e disumanizzante»

Non è la prima volta che Meghan affronta il tema della salute mentale, ma stavolta il racconto si fa ancora più personale.

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Ripercorrendo i mesi in cui era incinta di Archie e Lilibet, la duchessa parla di un clima tossico sui social: un’ondata di commenti durissimi che l’avrebbero segnata profondamente.

«È stato crudele e disumanizzante», confessa, spiegando che allontanarsi dalle piattaforme è stata una scelta necessaria, quasi vitale.

Reazioni contrastanti

Dall’Australia, dove lei e il principe Harry continuano a essere seguitissimi, il messaggio ha fatto il giro del mondo in poche ore.

I fan parlano di coraggio e di una denuncia importante contro la violenza digitale che colpisce non solo i personaggi pubblici, ma anche persone comuni.

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Ma, come spesso accade quando i Sussex intervengono, le reazioni sono tutt’altro che unanimi.

Da una parte c'è chi la sostiene senza riserve, dall’altra i detrattori - inclusi molti critici della Royal Family - che la accusano di sfruttare il tema del vittimismo per tenere alta l’attenzione sui suoi progetti.

Una cosa però è indiscutibile: amata o contestata, Meghan sa sempre come far parlare di sé.

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