Otto anni dopo l'addio a Hollywood, Meghan Markle torna al cinema

Meghan Markle

Otto anni dopo l'addio a Hollywood, l'attrice torna davanti alla macchina da presa con un ruolo che promette di far parlare il mondo intero.

Covermedia Covermedia

Meghan Markle ha ufficialmente firmato per il film «Close Personal Friends», un progetto che vede nel cast anche Jack Quaid, Lily Collins e Brie Larson.

La duchessa interpreterà se stessa in una storia che intreccia le vite di due coppie – una famosa e l'altra no – in un gioco di riflessi tra realtà e finzione.

L'ex star di «Suits» è stata avvistata sul set a Pasadena, presso gli Amazon MGM Studios, segno che le riprese sono già in corso. «È un momento enorme per Meghan e segna il ritorno a ciò che ama davvero fare», ha rivelato una fonte della produzione, come riportato da The Sun. «Ha ricevuto moltissime offerte, ma questa le è sembrata quella giusta».

L'attrice, 44 anni, aveva lasciato il mondo del cinema nel 2017, poco prima del matrimonio con il principe Harry. All'epoca, nel salutare il set della serie «Suits», dove per sette stagioni aveva interpretato Rachel Zane, Meghan aveva dichiarato: «È un nuovo capitolo, giusto? Mi sento orgogliosa del lavoro che ho fatto, ma ora è il momento di lavorare insieme a Harry, come squadra».

Con «Close Personal Friends», in arrivo nel 2026, la duchessa torna dunque alle origini, ma con una nuova consapevolezza.