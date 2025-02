Meghan di nuovo nell'occhio del ciclone per le sue scelte estetiche. Ecco quali

Meghan Markle criticata. Keystone

La duchessa del Sussex è finita nuovamente sotto i riflettori per il logo del suo nuovo brand, As Ever, che ricorda lo stemma di un comune spagnolo. Intanto, un dettaglio ha evocato il ricordo di Lady Diana.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle sta per debuttare su Netflix con il suo show «With love, Meghan», ma l'attenzione si è spostata sulla controversia riguardante il logo del suo brand «As Ever», simile allo stemma di Porreres, in Spagna.

Nonostante le somiglianze, Meghan ha spiegato che il logo è un omaggio a suo marito Harry, con la palma che rappresenta la loro casa e i colibrì simbolo di affetto per il principe.

L'ex attrice ha suscitato interesse anche per la felpa con la scritta Northwestern, che richiama una scelta simile fatta da Lady Diana nel 1996, suscitando domande sul suo possibile significato personale. Mostra di più

Meghan Markle si prepara a debuttare su Netflix con il suo show «With love, Meghan», ma improvvisamente l'attenzione mediatica si è rivolta a una controversia legata al suo nuovo brand, «As Ever».

Il logo del marchio, una palma stilizzata con due colibrì, ha suscitato scalpore per la sua somiglianza con lo stemma di Porreres, una località spagnola.

La sindaca Xisca Mora del comune delle Baleari ha espresso preoccupazione, sottolineando l'importanza culturale dello stemma per la comunità locale.

Un omaggio a Harry

Lo stemma di Porreres.

Nonostante le somiglianze, il logo di Meghan è stato concepito come un omaggio al marito Harry. Un insider ha spiegato che la palma rappresenta la loro casa in California, mentre i colibrì sono tra gli uccelli preferiti del principe, come rivelato da un insider a «People».

La forma distintiva del logo è stata progettata per essere unica e personale, e sono state condotte ricerche approfondite per evitare conflitti ai sensi del diritto dei marchi.

Il colibrì ha un significato speciale per Harry, come raccontato nel suo libro «Spare». Dopo la morte della regina Elisabetta, un colibrì è entrato nella loro casa, un evento che il duca di Sussex ha interpretato come un segno.

Anche le palme hanno un valore simbolico per la coppia, rappresentando il loro legame.

aseverofficial Il logo di As Ever.

Con tali significati personali, è improbabile che Meghan apporti modifiche al logo. La duchessa sembra determinata a mantenere il design, che per lei rappresenta molto più di un semplice marchio.

Il riferimento a Diana

Allo stesso tempo la 43enne ha fatto parlare di sé anche per la felpa viola con la scritta Northwestern che ha indossato nel giardino della sua casa di Montecito.

Non c'è nulla di strano, dato che la duchessa ha studiato alla Northwestern, mentre Lady Diana, che non aveva alcun legame con l'università, la indossò nel 1996, quando la ricevette come regalo durante una visita al college (dopo aver indossato quella di Harvard nel 1995).

Per la principessa del Galles era semplicemente una questione di moda, ma per la nuora potrebbe significare qualcosa di più.

Sarà davvero solo una coincidenza?

Meghan con la felpa della Northwestern. @Meghan/Instagram

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.