Meghan pubblica undici foto private: una in particolare fa parlare. KEYSTONE

Meghan Markle ha condiviso una rara serie di immagini della vita privata a Montecito. Nel post compaiono anche Archie e Lilibet, mentre il principe Harry festeggia un importante riconoscimento internazionale.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Meghan Markle ha pubblicato undici immagini della vita familiare in California insieme a Harry, Archie e Lilibet.

I figli della coppia compaiono nel post senza mostrare il volto, ma alcuni dettagli hanno attirato l'attenzione dei follower.

Intanto il principe Harry è stato inserito dal Time tra le 100 personalità più influenti del mondo dello sport grazie agli Invictus Games. Mostra di più

Meghan Markle ha aperto una finestra sulla sua quotidianità in California. La duchessa di Sussex ha infatti pubblicato su Instagram una serie di immagini dedicate all'estate, condividendo momenti trascorsi a Montecito insieme al principe Harry e ai figli Archie e Lilibet.

«Ci lanciamo nell'estate», ha scritto a corredo del post, composto da undici fotografie che raccontano scene di vita familiare lontane dagli impegni pubblici e dalle attività imprenditoriali che negli ultimi mesi hanno occupato gran parte dei suoi contenuti social.

Archie e Lilibet compaiono nelle nuove immagini

A catturare l'attenzione dei follower sono soprattutto i figli della coppia, che raramente appaiono sui social.

In uno degli scatti Harry gioca in giardino con Archie, oggi sette anni, accanto a un enorme pallone da calcio. Il bambino viene fotografato di spalle, ma si notano chiaramente i capelli rossi ereditati dal padre.

Anche la piccola Lilibet compare nel carosello, seppur senza mostrare il volto. In una foto si vede infatti la bambina indossare una maglietta con la scritta «B is for Beyoncé», un omaggio alla popstar americana, amica di lunga data di Meghan.

Tra orto, cucina e giornate all'aria aperta

Le immagini raccontano una quotidianità fatta di momenti semplici e rilassati.

Meghan appare distesa sul prato con un cappello di paglia accanto a un cesto di fiori, mentre in un breve video viene ripresa in cucina durante la preparazione di una ricetta.

Non mancano poi fotografie dedicate all'orto di casa, con frutta e verdura appena raccolte, una marmellata del marchio As Ever e persino alcune immagini che mostrano un nido con le uova e i piccoli appena nati.

Tra i protagonisti del post c'è anche il cane di famiglia, immortalato mentre riposa in giardino.

Privacy e vita privata sotto i riflettori

La pubblicazione delle immagini non è passata inosservata nel Regno Unito.

Alcuni tabloid britannici hanno infatti evidenziato come la scelta di condividere momenti familiari contrasti con la volontà di privacy spesso rivendicata dai duchi di Sussex negli ultimi anni.

L'ultima fotografia del carosello ha inoltre un valore particolare: si tratta di uno scatto del 2017 che ritrae Harry e Meghan abbracciati di spalle, agli inizi della loro storia d'amore.

Harry riceve un importante riconoscimento

Mentre la famiglia si gode l'estate californiana, per il principe Harry arriva anche una soddisfazione personale.

La rivista Time lo ha inserito tra le cento personalità più influenti del mondo dello sport, riconoscendo il suo impegno nella creazione degli Invictus Games, la manifestazione dedicata ai militari feriti o invalidi durante il servizio.