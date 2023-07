La duchessa Meghan e il principe Harry in una foto dello scorso dicembre. IMAGO/ZUMA Wire

L'esperto dei reali Tom Bower è convinto: Meghan sa che si sono spinti troppo oltre con la famiglia reale. Anche Harry soffre del passato ed entrambi hanno adesso «problemi».

Non hai tempo? blue News riassume per te Negli ultimi anni il principe Harry e sua moglie, la duchessa Meghan, hanno aspramente criticato la famiglia reale tramite interviste, una biografia e una serie documentaria Netflix.

Secondo l'esperto reale Tom Bower però la faida con il Palazzo li ha solamente danneggiati.

Il marchio dei duchi di Sussex non sarebbe più credibile e la coppia reale avrebbe addirittura problemi di soldi. Mostra di più

Negli ultimi anni la famiglia reale britannica e il principe Harry e la duchessa Meghan non sono usciti dal clamore mediatico.

La faida in corso li ha solo danneggiati, scrive «Gala» citando l'autore dei reali britannici Tom Bower: «Meghan sa che si sono spinti ben troppo oltre. Ma non sa come tornare indietro. Ecco perché è stato così tranquillo intorno a lei tutto l'anno».

Dopo la Megxit, così è stato soprannominato il trasloco dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti, Harry e Meghan hanno fatto diversi commenti negativi sulla famiglia reale. Tutto è iniziato con l'intervista di Oprah Winfrey nel marzo 2021. Più tardi è arrivato il libro di memorie di Harry «Spare», e ancora più interviste e infine la serie Netflix «Harry & Meghan».

Il vero problema dei Sussex

Bower è certo che le azioni dei Sussex siano in caduta libera. Prima hanno perso l'accordo con Spotify, poi hanno sussultato per il contratto con Netflix. Nel 2023 non hanno rilasciato quasi nessuna dichiarazione pubblica.

«Trovano molto, molto difficile mantenere il loro marchio serio. Devono difendersi costantemente», spiega l'esperto.

Questo è il vero problema con i duchi di Sussex. Un documentario Netflix sull'Africa non aiuterà Harry e nemmeno Meghan, che vuole rilanciare il suo blog di lifestyle.

Non è un buon marchio: «Sono troppo controversi. Portano con sé troppa zavorra».