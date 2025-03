Nella serie Netflix «With Love, Meghan», la moglie del principe Harry si destreggia in cucina perfettamente agghindata, accoglie gli ospiti e ci tiene a precisare che i lavori domestici sono divertenti. Le faccende di casa sono divertenti? Non sembra molto autentico.

Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te La serie in otto parti «With Love, Meghan» è disponibile ora su Netflix.

Nel suo nuovo programma televisivo, Meghan Markle invita gli ospiti a casa sua, cucina con loro e dà consigli di cucina, casa e giardinaggio.

«Chiunque venga a trovarci deve sentirsi a proprio agio nella nostra casa», dice la moglie del principe Harry. Mostra di più

«La cosa più importante è parlare dolcemente... con la voce delle api». Questa è la prima frase pronunciata da Meghan Markle nel primo episodio della nuova serie Netflix in otto parti «With Love, Meghan».

Il silenzio non è mai stato uno dei punti di forza della moglie del principe Harry.

In linea di principio non c'è nulla di male in questo. E non c'è nulla di male nemmeno nel divertirsi a cucinare, a coltivare un orto o ad allevare api in casa per produrre miele.

«Alcune persone fanno tutto da sole a casa», spiega la duchessa di Sussex a proposito dell'allevamento di api da miele. Anche dopo più di un anno da apicoltrice, ha ancora bisogno di aiuto perché ha ancora paura dei laboriosi insetti, che a volte pungono.

Guardando «With Love, Meghan» ci si rende conto dopo pochi minuti che l'ex attrice sa benissimo che la credibilità e il tempismo sono importanti quando si tratta di autopromozione.

È solo un peccato che tutto sembri un po' troppo perfetto. Ma di questo parleremo più avanti.

Meghan riceve una visita dal suo make-up artist

La duchessa di Sussex fa davvero di tutto per il benessere dei suoi ospiti. Nel primo episodio, il suo ospite Daniel Martin ha avuto modo di constatarlo di persona.

Il truccatore è un amico di vecchia data di Meghan e per questo gli è stato concesso di pernottare. E poi viene citata per la prima volta la famiglia reale britannica, ma senza nominarla: «Daniel è nella mia vita prima, durante e dopo».

Tra l'altro, il pernottamento si inserisce perfettamente, visto che uno dei passatempi preferiti di Meghan sarebbe quello di sistemare la stanza degli ospiti.

La prima cosa che la 43enne si chiede sempre è: cosa si aspettano i miei ospiti accanto al letto? Risposta: «Un saluto mattutino e serale». E la seconda domanda è: cosa si aspettano i miei ospiti in bagno? Risposta: «Sali da bagno fatti in casa».

«Chiunque venga a trovarci – continua Meghan – deve sentirsi a casa nella nostra casa». E a proposito di casa: la serie non è stata girata nella villa di lei e del marito. La ragione è per proteggere la privacy della famiglia.

La proprietà in affitto di Netflix si troverebbe a Montecito, in California, proprio come la casa dei Sussex. Perché Meghan vuole mostrare soprattutto una cosa nella sua nuova serie: come la vita in California può essere bellissima.

Dove sono le ambizioni femministe di Meghan?

Sembra che a Meghan piaccia molto ricevere ospiti. Questo è legittimo, ovviamente.

Ma il fatto che l'ex attrice con ambizioni apparentemente femministe, la cui più grande mossa di carriera - almeno così sostengono le malelingue - è stata quella di sposare il riservista dei Windsor, stia ora interpretando la perfetta casalinga è in qualche modo strano.

E così la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» si chiede, sotto il titolo «Bella cucina con Meghan»: «La duchessa sta forse diventando una ragazza immagine del movimento tradwife, che dagli Stati Uniti ha messo radici nei social media e che promette alle donne una vera realizzazione di sé nella sfera domestica?».

Perché Meghan indossa una camicetta bianca in cucina?

Le tradewifes fanno sempre credere che i lavori domestici e la cura dei bambini siano super facili per loro. E in fondo è un lavoro da donne. E non dimentichiamolo: le mogliettine che lavorano sodo sono sempre perfettamente vestite e curate mentre fanno i lavori di casa.

Non sorprende quindi che Meghan indossi una camicetta bianca immacolata nel primo episodio della serie, sulla quale non si nota nemmeno la più piccola macchia, nonostante la cucina intensiva.

Tra l'altro, non ci sono macchie di nessun tipo nemmeno in cucina. Tutto è sempre immacolato.

Almeno nel primo episodio la duchessa ha un uomo che la aiuta in cucina e che la riempie di elogi. E così anche grattugiare un limone diventa un presunto spettacolo. Meghan a Daniel: «Sei stato bravissimo».

Ci sono anche alcuni momenti divertenti: ad esempio quando Meghan rivela che non prepara da sola tutti gli spuntini, ma che di tanto in tanto ne compra alcuni dal negozio e poi finge di averli preparati lei stessa.

Oh, la vita potrebbe essere così semplice

Oh, la vita potrebbe essere così semplice: stare in cucina in perfetto stile, accogliere persone gentili, mangiare dolci zuccherosi e non dover affrontare conflitti.

E così sembra esserci una buona possibilità che il nuovo show di cucina, giardino e casa sia un successo, nonostante tutto. Daniel Martin ha sicuramente apprezzato la visita della sua amica di lunga data.

«E abbiamo imparato qualcosa insieme», aggiunge Meghan alla fine del primo episodio, dimostrando ancora una volta che il tempismo è tutto.

Ma di questo abbiamo già parlato (vedi sopra).