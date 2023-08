Coppia in crisi? Meghan si è trasferita in una suite d'albergo?

Harry e Meghan KEYSTONE/AP/Peter Dejong

La coppia Harry e Meghan è in crisi? Due esperti dei reali si sono espressi in merito e sono convinti: sì, c'è aria di separazione. Pare che la duchessa si sia già trasferita in una suite d'albergo a Los Angeles e stia facendo nuovi programmi per la sua carriera.

Hai fretta? blue News riassume per te Ultimamente sono circolate nuove voci su una crisi matrimoniale tra il principe Harry e la duchessa Meghan.

Due esperti dei reali parlano di una difficile situazione per i duchi di Sussex.

Meghan starebbe addirittura già vivendo in una suite d'albergo a Los Angeles. Mostra di più

Il principe Harry non è di buon umore in questo momento. Finanziariamente le cose non stanno andando bene dopo che il servizio di musica in streaming Spotify ha concluso prematuramente l'accordo multimilionario con lui e sua moglie, la duchessa Meghan.

E le nuvole oscure si stanno addensando anche sulla coppia. Nell'ultimo periodo si sono infatti susseguite diverse voci in merito a una possibile separazione dei due.

A Harry non piace Los Angeles

Sulla TV britannica, due esperti di palazzo hanno espresso la loro valutazione sulla situazione di Meghan ed Harry.

La giornalista esperta di reali Kinsey Schofield ha parlato lunedì a «GB News» delle voci sulla separazione che circolano sui Sussex, riporta «Watson.de».

«A Harry non piace il caos di Los Angeles, non ama stare a Hollywood, secondo alcuni rapporti», spiega.

Gli amici della coppia reale hanno recentemente smentito le voci di una crisi. Ma queste non si sono fermate, anzi: «Uno dei pettegolezzi che si sente in questi ultimi giorni è che Meghan si sia trasferita in una suite d'albergo di fronte alla sua agenzia William Morris. Avrebbe in mente cose più grandi per lei. Punta a essere una persona potente a Hollywood, ma non è lì che Harry vuole stare. E quindi trascorrono sempre più tempo separati. Come può una relazione funzionare così?».

L'esperto vede una separazione imminente

Anche l'autrice del libro «Harry – Conversations with the Prince», Angela Levin, crede che i due reali siano in una profonda crisi matrimoniale. Levin ha anche parlato con Harry per il suo libro.

La settimana scorsa la donna ha rilasciato un'intervista a GB News: «Non sono minimamente sorpresa. Penso che Meghan sia una cospiratrice straordinariamente brava». La giornalista parla addirittura di «una separazione prima della separazione», che pare essere imminente.

Il principe attualmente sta cercando di realizzare un documentario sul lavoro di sua madre, la principessa Diana, in Africa. Spera che verrà prodotto da Netflix e che gli procurerà i 40 milioni di sterline promessi (oltre 44 milioni di dollari).

Fare un documentario su sua madre, morta in un incidente, lo metterà a dura prova. Il viaggio programmato in Africa riuscirà a ricucire il rapporto con sua moglie Meghan?