Un nuovo libro-verità accusa la duchessa Meghan di aver calcolato già prima del matrimonio. AP

Un nuovo libro accusa Meghan Markle di essere rimasta delusa dal patrimonio del principe Harry. Si aspettava che fosse più grande. L'autore ha parlato con il personale di Palazzo.

Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te Il libro «Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants» di Tom Quinn, in cui numerosi dipendenti dei reali britannici dicono la loro, sarà presto pubblicato.

Secondo il «Times» , Meghan sarebbe rimasta delusa dalla ricchezza del principe Harry.

«Si aspettava un miliardario e ha avuto un milionario», afferma un una fonte vicina alla famiglia reale nel libro. Mostra di più

Il principe Harry (40 anni) e Meghan Markle (43 anni) si sono mostrati innamorati e felici nelle foto degli «Invictus Games» a Vancouver, in Canada dall'8 al 16 febbraio, smentendo le ripetute voci di una crisi matrimoniale. Solo di recente si era vociferato che la duchessa fosse in trattativa per un divorzio.

La loro relazione, iniziata come una favola, è stata messa a dura prova subito dopo il matrimonio, con la «Megxit», un nuovo inizio negli Stati Uniti, i progetti falliti e le rivelazioni esplosive sulla famiglia reale britannica. E in mezzo a tutti questi drammi, Meghan è stata spesso dipinta come la cattiva.

Un nuovo libro di Tom Quinn (69 anni) potrebbe alimentare ulteriormente questa situazione con alcune dichiarazioni. L'autore ha parlato con numerosi dipendenti del Palazzo e sta pubblicando il nuovo libro-verità «Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants». Il «Times» ha già pubblicato alcuni estratti prima della pubblicazione.

Delusa dalla «poca» ricchezza del principe

La duchessa avrebbe avuto un'idea molto diversa della vita reale prima di incontrare il marito. Si sarebbe aspettata che la sua vita consistesse in «castelli, balli scintillanti e ricchezza smisurata».

Come l'autore sostiene di aver appreso da una fonte interna, Meghan sarebbe rimasta delusa anche dalla ricchezza di Harry. Sarebbe stata convinta che fosse molto più alta.

Come ha detto un membro della famiglia reale: «Si aspettava un miliardario e ha avuto un milionario».

«Bunte.de» scrive che il principe avrebbe avuto circa 24 milioni di dollari sul suo conto corrente al momento del matrimonio. La sposa è davvero delusa? Questo non è ancora chiaro.

Un inizio non facile per Meghan

Altre fonti attribuiscono in realtà alla duchessa una grande forza e perseveranza. Dopotutto, non ha sempre avuto vita facile quando è entrata a far parte della secolare istituzione.

Alcuni membri del personale reale la trattavano con condiscendenza e «ce l'avevano con lei». L'ex star di «Suits» li avrebbe affrontati.

«Alcune persone riescono a sopportarlo - Kate Middleton è forse l'esempio migliore - ma altre cercano di reagire, cosa che Meghan ha chiaramente fatto. Bisogna riconoscerlo», ha dichiarato un ex membro del suo team. «È davvero una combattente», si legge nel libro citato dal Times.

Quando la coppia ha lasciato il suo incarico di membri senior nel 2021, ha dovuto riorganizzare la sua vita. Meghan sembra essere la forza trainante dello sviluppo di un modello di business per garantire la loro indipendenza finanziaria.

L'ex attrice ha incoraggiato il principe a esplorare nuove strade, che hanno portato a contratti con Netflix, al libro di Harry e ad altri progetti. Il nuovo show della duchessa su Netflix, «With Love, Meghan», sarà presto lanciato.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.