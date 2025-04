Meghan, Duchess Of Sussex

Dopo la nascita di Archie, la Duchessa di Sussex ha perso il bebè che portava in grembo.

Covermedia Covermedia

Meghan Markle è stata vittima di un aborto spontaneo nel 2020.

La Duchessa di Sussex è tornata a parlare della dolorosa vicenda durante una conversazione con la fondatrice di Girls Who Code e CEO di Moms First, Reshma Saujani, nel suo podcast «Confession of a Female Founder».

L'ex attrice di «Suits», sposata con il Principe Harry, è convinta che spesso le donne debbano «recitare» una parte e vivere privatamente il loro dolore in occasioni del genere.

«Ne parlerò se ti senti a tuo agio a parlarne, perché so che ne hai parlato pubblicamente nonostante tu sia impegnata con Girls Who Code, di tutte le situazioni interpersonali che accadono in quel momento e degli aborti spontanei che hai dovuto affrontare», ha detto Meghan.

Riflettendo sulla sua esperienza, Meghan ha dichiarato: «Ho parlato dell'aborto spontaneo che abbiamo vissuto».

«Penso che, in un certo senso, sia come quando devi imparare a staccarti da ciò per cui nutri tante speranze... e a un certo punto riesci a stare bene, a lasciar andare qualcosa».

Meghan e Harry, sposati dal 2018, hanno due figli: il principe Archie, di 5 anni, e la principessa Lilibet, di 3.

L'ex attrice ha parlato per la prima volta dell'aborto spontaneo in un saggio pubblicato dal New York times nel novembre 2020.

Nell'articolo, la Duchessa ha ricordato di aver sentito un «forte crampo» mentre teneva in braccio il figlio, scrivendo: «Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo».

«Perdere un figlio significa portare con sé un dolore quasi insopportabile, sperimentato da molte ma di cui pochi parlano»

In un'altra parte del podcast, Meghan ha parlato del suo amore per la maternità. «Adoro essere mamma. Oh mio Dio!», ha esclamato la 43enne. «Adoro tantissimo essere mamma. È la mia cosa preferita».