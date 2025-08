Rory Mcphee E Mel B covermedia

Dopo il sì a Londra, l'ex Spice Girl e il marito hairstylist celebrano di nuovo l'amore con un party da sogno in Marocco, tra fiori, architetture da mille e una notte e ospiti super glam.

Nozze bis per Melanie Brown, meglio nota come Mel B, e il marito hairstylist Rory McPhee, che hanno scelto di sposarsi per la seconda volta tra le atmosfere calde e dorate di Marrakech.

Solo un mese fa, il 5 luglio, i due avevano detto il loro primo «sì» a St Paul's Cathedral, nel cuore di Londra, davanti a un parterre di ospiti d'eccezione: dalla compagna di avventure nelle Spice Girls, Emma «Baby Spice» Bunton alle modelle Cara Delevingne e Daisy Lowe. Ma la voglia di celebrare l'amore non si è fermata lì.

La coppia ha scelto il Selman Marrakech, hotel cinque stelle tra i più esclusivi del Marocco, per una cerimonia intima e spettacolare allo stesso tempo. «Ci siamo sposati! Di nuovo!», hanno scritto su Instagram, pubblicando uno scatto che li ritrae mentre danzano lungo una passerella bianca bordata di fiori rossi e bianchi, incorniciata dall'architettura mozzafiato del resort. «Un matrimonio così bello che non volevamo smettere di festeggiare, circondati dalle persone più care, nel nostro posto preferito. Ci siamo divertiti come mai nella vita!».

Per l'occasione, Mel B ha sfoggiato un abito rosso firmato Justin Alexander, mentre McPhee ha scelto uno smoking bianco e nero, perfetto per la cornice glamour delle nozze bis.