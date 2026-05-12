Mel Gibson allo scoperto con il suo nuovo amore: il 69enne bacia Antonella Salvucci davanti al Fontanone

Mel Gibson KEYSTONE

Mel Gibson e la conduttrice italiana Antonella Salvucci si sono mostrati insieme nella capitale. Un incontro nato tra Roma e Los Angeles.

Hai fretta? blue News riassume per te Mel Gibson è in Italia per la preparazione di Resurrection. Il sequel de La Passione di Cristo.

L'americano è stato fotografato in compagnia di Antonella Salvucci, attrice, volto televisivo e modella che si muove con disinvoltura tra Hollywood e l'Italia.

Le immagini ritraggono i due in momenti intimi, baciarsi davanti al Fontanone, a Roma.

Il 69enne attore ha una vita sentimentale alquanto complicata alle spalle e dalla quale sono nati 9 figli. Mostra di più

Roma ha fatto da cornice a una nuova storia d'amore. Mel Gibson e Antonella Salvucci sono stati avvistati insieme nella capitale, come riporta «Chi». I due si sono scambiati baci e carezze durante una serata romantica.

Proprio davanti al Fontanone i due si sono lasciati andare a gesti affettuosi. Un momento intimo lontano dai riflettori ma catturato dagli obiettivi.

Il 69enne americano appare sereno accanto alla compagna italiana. Le foto mostrano un uomo rilassato e innamorato. Un'immagine diversa dal divo che il pubblico conosce.

Una vita sentimentale complessa

Mel Gibson ha una vita sentimentale articolata alle spalle. Alla fine del 2025 ha ufficializzato la separazione da Rosalind Ross. La relazione durava da nove anni e ne era nato un figlio di nome Lars.

Prima di Ross c'era stato il matrimonio con Robyn Moore. Sposata nel 1980, Moore è madre di sette dei nove figli dell'attore. Il divorzio arrivato nel 2011 è stato tra i più costosi della storia di Hollywood. Secondo la stampa americana lui avrebbe versato oltre 400 milioni di dollari all'ex moglie.

L'attore di Braveheart ha attraversato periodi difficili tra scandali e cadute. Poi ha trovato la sua redenzione artistica tornando nell'olimpo del cinema. Oggi è impegnato nella preparazione di Resurrection. È il sequel de La Passione di Cristo e lo ha riportato in Italia.

Chi è Antonella Salvucci

Antonella Salvucci è nata a Civitavecchia. Attrice e volto televisivo, è stata anche modella. Frequenta da tempo i circuiti internazionali dello spettacolo.

Il suo ingresso nel mondo hollywoodiano sarebbe avvenuto grazie a Darina Pavlova. La produttrice bulgara organizza feste esclusive tra Roma e Los Angeles. I suoi eventi riuniscono attori premio Oscar e magnati del cinema.

La 44enne si muove con naturalezza in questi ambienti esclusivi. Aveva già avuto una relazione con una star americana in passato. A «Donne al Bivio» aveva raccontato a Monica Setta il flirt con Sean Penn. Aveva definito quell'incontro un colpo di fulmine.

Ora nella sua vita sembra esserci spazio per un'altra leggenda del cinema americano. L'Italia sembra essere il luogo dove l'attore regista ha trovato un nuovo equilibrio sentimentale.