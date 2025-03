Il completo di Melania Trump Melania Trump ha onorato il suo primo impegno da First Lady a Capitol Hill il 3 marzo 2025. Non ha optato per una cravatta solo per fare una dichiarazione seria. Immagine: KEYSTONE Ha indossato un abito a tre pezzi color cammello con gilet, camicia bianca e cravatta nera. Una scelta che andava ben oltre la semplice ricerca dell'eleganza. Ai piedi ha indossato delle décolleté con tacco a spillo, per quel tocco di femminilità che le piace tanto. Immagine: KEYSTONE Più che un semplice accessorio, la cravatta e l'abito portano con sé un forte simbolismo. Nel corso della storia, in tempi di tensioni e incertezze geopolitiche, l'uso dell'abito si è intensificato, soprattutto tra le figure di potere. Immagine: KEYSTONE Il completo, spesso accompagnato dalla cravatta, incarna il rigore e l'affidabilità. Immagine: KEYSTONE Il completo di Melania Trump Melania Trump ha onorato il suo primo impegno da First Lady a Capitol Hill il 3 marzo 2025. Non ha optato per una cravatta solo per fare una dichiarazione seria. Immagine: KEYSTONE Ha indossato un abito a tre pezzi color cammello con gilet, camicia bianca e cravatta nera. Una scelta che andava ben oltre la semplice ricerca dell'eleganza. Ai piedi ha indossato delle décolleté con tacco a spillo, per quel tocco di femminilità che le piace tanto. Immagine: KEYSTONE Più che un semplice accessorio, la cravatta e l'abito portano con sé un forte simbolismo. Nel corso della storia, in tempi di tensioni e incertezze geopolitiche, l'uso dell'abito si è intensificato, soprattutto tra le figure di potere. Immagine: KEYSTONE Il completo, spesso accompagnato dalla cravatta, incarna il rigore e l'affidabilità. Immagine: KEYSTONE

Mentre il marito pronunciava il discorso sullo Stato dell'Unione davanti al Congresso, Melania Trump ha affrontato il suo primo impegno da First Lady in solitaria a Capitol Hill. Per l'occasione, ha indossato un abito molto serio: un completo a tre pezzi beige scuro, con gilet, camicia bianca e cravatta nera. Una scelta che va ben oltre la semplice ricerca dell'eleganza.

Il look scelto per la cerimonia di insediamento di Donald Trump aveva già fatto scalpore. Avvolta in un abito dello stilista americano Adam Lippes e con un cappello a tesa larga, ha coltivato un look enigmatico, rafforzando l'immagine di una donna distante e impenetrabile.

Uno stile che sembra guidare ancora oggi le sue scelte di abbigliamento.

Per il suo primo impegno da solista - un incontro per discutere una proposta di legge per criminalizzare la diffusione di revenge porn - Melania Trump ha optato per un completo rigoroso e sofisticato al tempo stesso.

Il suo abito beige scuro, abbinato a una camicia immacolata e a una cravatta nera, evocava un'eleganza sobria e una postura di controllo.

Ai piedi, ha indossato scarpe con tacchi a spillo per quel tocco di femminilità che tanto ama.

Nulla è lasciato al caso

Una scelta che non deve nulla al caso. Se la First Lady ha optato per una cravatta, non è solo per affermare la sua serietà. Più che un semplice accessorio, la cravatta e il completo sono portatori di un forte simbolismo.

Nel corso della storia, in tempi di tensioni e incertezze geopolitiche, l'uso del tailleur si è intensificato, soprattutto tra le figure di potere.

Anche durante la pandemia, quando l'abbigliamento casual dominava, alcuni leader hanno continuato a indossare i loro abiti da lavoro durante le videoconferenze, mostrando un'aria di autorità nonostante le circostanze eccezionali.

In tempi incerti si torna ai codici classici

Quando la necessità di punti di riferimento si fa più pressante, gli individui e le istituzioni tornano ai codici classici del potere.

In questa logica, l'abito - spesso accompagnato da una cravatta - incarna rigore e affidabilità. Melania non fa eccezione: per i suoi primi passi come moglie del presidente americano nel suo secondo mandato, ha voluto lanciare un messaggio chiaro.

Nello spirito di Oscar Wilde, che diceva: «Una cravatta ben annodata è il primo passo serio nella vita».