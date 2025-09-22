  1. Clienti privati
Il retroscena Melissa Satta confessa: «All'inizio ero scettica su Carlo Beretta»

Covermedia

22.9.2025 - 13:00

Melissa Satta
Melissa Satta
covermedia

La showgirl svela i retroscena della relazione: dagli scambi di messaggi alla naturale complicità, senza dimenticare la differenza d’età.

Covermedia

22.09.2025, 13:00

22.09.2025, 13:20

Melissa Satta apre il cuore sulla storia con Carlo Beretta.

«All’inizio ero scettica, un po’ prevenuta», ha confidato Melissa Satta al podcast di Luca Casadei, spiegando che i dubbi erano legati soprattutto alla differenza d’età con il compagno.

La showgirl ha incontrato la madre di Carlo in occasione di iniziative benefiche e incrociato il giovane imprenditore in qualche evento.

«Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio. Da lì abbiamo iniziato a scriverci», ricorda la 39enne, ripercorrendo i primi passi con il 28enne.

Sul tema età, Melissa è stata chiara: «Alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente. Non bisogna essere così superficiali, non bisogna giudicare dall’apparenza, da un numero o da un nome».

Il racconto non si ferma alla sfera sentimentale. Satta ha voluto condividere anche un frammento più intimo di sé: da adolescente si sentiva diversa, con passioni «da maschio», i capelli corti, vestiti comodi e perfino il desiderio di farsi chiamare Alex. Un percorso che l’ha portata, col tempo, a scoprire e ad accettare la propria identità.

