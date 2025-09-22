Il retroscenaMelissa Satta confessa: «All'inizio ero scettica su Carlo Beretta»
22.9.2025 - 13:00
La showgirl svela i retroscena della relazione: dagli scambi di messaggi alla naturale complicità, senza dimenticare la differenza d’età.
Melissa Satta apre il cuore sulla storia con Carlo Beretta.
«All’inizio ero scettica, un po’ prevenuta», ha confidato Melissa Satta al podcast di Luca Casadei, spiegando che i dubbi erano legati soprattutto alla differenza d’età con il compagno.
La showgirl ha incontrato la madre di Carlo in occasione di iniziative benefiche e incrociato il giovane imprenditore in qualche evento.
«Un po’ di mesi dopo mi ha scritto un messaggio. Da lì abbiamo iniziato a scriverci», ricorda la 39enne, ripercorrendo i primi passi con il 28enne.
Sul tema età, Melissa è stata chiara: «Alla fine è solo uno stupido numero, non conta niente. Non bisogna essere così superficiali, non bisogna giudicare dall’apparenza, da un numero o da un nome».
Il racconto non si ferma alla sfera sentimentale. Satta ha voluto condividere anche un frammento più intimo di sé: da adolescente si sentiva diversa, con passioni «da maschio», i capelli corti, vestiti comodi e perfino il desiderio di farsi chiamare Alex. Un percorso che l’ha portata, col tempo, a scoprire e ad accettare la propria identità.