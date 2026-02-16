  1. Clienti privati
Ospite a «Verissimo» Melissa Satta confessa: «Spero sia per sempre con Carlo Maria Beretta»

16.2.2026 - 16:30

La showgirl parla della relazione, del figlio Maddox e dei rapporti con l'ex Kevin-Prince Boateng.

Ospite della puntata di «Verissimo» andata in onda sabato 14 febbraio su Canale 5, Melissa Satta ha parlato apertamente della relazione con Carlo Gussalli Beretta, raccontando un momento di piena serenità personale e lasciando spazio anche a progetti futuri.

«Oggi posso dire di essere felice, non so neanche cosa poter chiedere di più… La relazione con Carlo Beretta? Sono contenta di tutti gli step che abbiamo fatto insieme. Per me lui racchiude la perfezione di un rapporto: mi accetta, mi supporta come donna e come mamma, è il primo che si preoccupa per mio figlio Maddox. Stavolta spero che sia per sempre, non posso chiedere di più di quello che ho ricevuto. Onestamente non ho alcun tipo di dubbio su di lui… Poi magari domani mi lascia. Matrimonio? Io sono già soddisfatta, poi qualsiasi cosa possa arrivare va bene».

Parole, riportate da Libero, che restituiscono l’immagine di una donna consapevole, equilibrata, centrata sulla propria vita privata. La showgirl ha ribadito l’importanza dell’armonia familiare e del benessere del figlio Maddox, nato dalla relazione con Kevin Prince Boateng.

Con l’ex compagno, ha spiegato, il dialogo resta sereno e fondato sulla priorità condivisa di crescere il figlio in un clima disteso.

Nel corso dell’intervista ha aperto anche alla possibilità di allargare la famiglia: «Certo, anche la cicogna. Io ho Maddox e sono soddisfatta, ma penso al mio compagno che è giovane e vorrei dargli la gioia che ho provato io con l’arrivo di un figlio. Se lui dovesse chiedermi questa cosa sarei assolutamente aperta».

Parallelamente prosegue l’attività tra ospitate televisive ed eventi, confermandosi presenza costante nei talk e nei programmi di intrattenimento, oltre che nel mondo fashion e lifestyle, dove è particolarmente attiva sui social.

L’intervista integrale è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e rappresenta uno dei momenti più personali dell’ultimo periodo, in cui Melissa Satta ha scelto di raccontare non solo l’amore, ma anche la stabilità raggiunta.

