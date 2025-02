Rosario Fiorello in un'immagine del 2024, ai margini del festival di Sanremo KEYSTONE

Fiorello, per la prima volta in cinque anni, non partecipa a Sanremo. Lo showman ha scelto di trascorrere del tempo a Cortina con la sua famiglia, godendosi il ruolo di nonno.

Fiorello ha scelto di trascorrere del tempo a Cortina con la moglie Susanna Biondo, le figlie Olivia e Angelica, il nipotino e il genero. Per la prima volta in cinque anni, non è presente a Sanremo, ma il suo anno sabbatico dalla TV sta per concludersi.

Come riportato da «Chi», la casa dello showman è sempre stata un luogo accogliente, e ora si arricchisce di nuovi membri. Di recente è diventato nonno, dato che Olivia, la figlia di Susanna Biondo, ha dato alla luce un bambino a dicembre.

Il siciliano ha sempre considerato la figlia della compagna come sua, essendo cresciuto con lei fin da quando aveva tre anni. Ha avuto l'onore di accompagnarla all'altare insieme al padre biologico, Odoardo Testa, quando ha sposato Ansperto Radice Fossati Confalonieri a Venezia.

Invece dall'unione con Susanna è nata Angelica. Si tratta di un padre felice, che vede le sue figlie amate e serene. La televisione può aspettare.

Rosario Fiorello (sinitsra) in compagnia di Amadeus in occasione della 72esima edizione (2022) del Festival di Sanremo KEYSTONE

Le sue apparizioni a Sanremo forse mancheranno, dato che per cinque anni ha arricchito il Festival di Amadeus con la sua creatività e il suo spirito. Lo scorso aprile, il 64enne, aveva annunciato un anno sabbatico dalla TV, che sta per terminare. Il suo ritorno dipenderebbe però da un'idea innovativa.

L'esempio di Renzo Arbore

Fiorello segue l'esempio di Renzo Arbore, uno dei suoi modelli, che torna in TV solo quando ha qualcosa di nuovo da offrire. Entrambi sono artigiani della televisione, non semplici impiegati, e non si sentono obbligati a essere presenti a tutti i costi.

Il comico, dopo aver dominato la prima serata, ha reinventato il morning show italiano con «Viva Rai2!», una produzione ricca di ospiti importanti e coreografie di Luca Tommassini.

L'amore della famiglia, sopra tutto

Per il catanese la felicità non deriva da soldi o fama, ma dall'amore. È molto legato alla madre e ai fratelli, specialmente dopo la morte del padre, che lo ha profondamente segnato.

Dopo questa perdita, ha attraversato un periodo difficile, nonostante il successo come intrattenitore. L'incontro con Susanna ha cambiato la sua vita, portando stabilità e felicità nella sua vita.

Con l'arrivo di Olivia e poi di Angelica, ha poi trovato una nuova giovinezza. Essere padre, ha creato un nuovo significato, stabilito nuove priorità.

Tornerà perciò sullo schermo solo quando avrà una nuova ispirazione, pronto a condividere nuovamente con il pubblico. Anche Sanremo dovrà attendere.

