Meryl Streep

Il film diretto da Greta Gerwig ha sbancato ai box office la scorsa estate, in un periodo in cui a Hollywood erano in corso gli scioperi. Meryl Streep è convinta che «Barbie» abbia salvato il cinema.

Il film diretto da Greta Gerwig e interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling ha sbancato ai box office di tutto il mondo la scorsa estate, in un periodo in cui a Hollywood erano in corso gli scioperi che hanno mandato in crisi l’intera industria cinematografica.

«Avete salvato i film la scorsa estate e tutti i nostri posti di lavoro. Avete regalato gioia a innumerevoli generazioni e generi di persone, e dovreste cavalcare quell'onda, ragazzi, fino a quando sarete vecchi e meriterete di essere stanchi come me», ha dichiarato la diva ai Palm Springs Film Award, in cui erano presenti anche i protagonisti di Barbie.

Alla cerimonia sono stati premiati Billie Eilish e Finneas per la colonna sonora del film.

«Barbie», rilasciato nelle sale a luglio, ha incassato 1,4 miliardi di dollari ai box office, diventando il film della Warner Bros con i migliori incassi di sempre.

Gerwig è invece diventata la regista ad aver diretto il film con l’incasso più alto di sempre nella storia del cinema diretto da una donna. Il lungometraggio ha ricevuto nove nomination per i Golden Globes e ben 18 per i Critics Choice Awards.

Covermedia